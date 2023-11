Guerre Hamas – Israël EN DIRECT : Le bilan des français tués en Israël monte à 40...

08h20 : Les Etats-Unis « encouragent » Israël à « tuer », selon le président iranien

Le président iranien Ebrahim Raïssi a accusé lundi les Etats-Unis d'« encourager » Israël à « tuer et à perpétrer des actes cruels » contre les Palestiniens dans la bande de Gaza. Recevant le Premier ministre irakien Mohamed Chia al-Soudani à Téhéran, Ebrahim Raïssi a une nouvelle fois réclamé un « cessez-le-feu immédiat » à Gaza.

Avec Mohamed Chia al-Soudani, « nous pensons que les bombardements doivent cesser dès que possible, qu’un cessez-le-feu doit être décrété immédiatement et que l’aide soit apportée au peuple opprimé et fier de Gaza », a-t-il déclaré au cours d’une conférence de presse.

« Ces crimes horribles et contre l’humanité sont un génocide, qui est mené par le régime sioniste avec le soutien des Etats-Unis et de certains pays européens », a dénoncé Ebrahim Raïssi. « L’aide américaine au régime sioniste l’encourage à tuer et à perpétrer des actes cruels contre le peuple palestinien. L’affirmation par les Américains qu’ils cherchent à aider Gaza est une fausse promesse, qui n’est pas compatible avec leurs actes », a-t-il ajouté.