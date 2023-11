09h56 : Les évêques catholiques demandent la libération des otages du Hamas

Les évêques catholiques réunis à Lourdes ont appelé à la libération des otages détenus par le Hamas et ont dit leur soutien aux Palestiniens « soumis à des bombardements terribles » à Gaza. « Nous sentons l’inquiétude profonde de nos frères et sœurs juifs, (…) si souvent, si facilement objets de haine partout dans le monde. Avec eux, nous réclamons la libération des otages », a affirmé le président de la Conférence des évêques de France (CEF), Éric de Moulins-Beaufort, en ouverture de l’assemblée plénière d’automne de l’institution.

Dénonçant « les atroces attaques terroristes » menées par le Hamas en Israël le 7 octobre, Éric de Moulins-Beaufort a estimé que « le mépris à l’égard du peuple d’Israël, voire la haine à son encontre, n’expriment pas seulement la colère face à l’injustice » mais aussi « traduisent toujours une volonté de négation ». Et « guérir de l’antisémitisme est et sera la pierre de touche de la fraternité universelle », a-t-il ajouté, en soulignant les « liens de connaissance mutuelle et d’amitié avec les Juifs » qui sont « consubstantiels à notre foi » catholique.