Pour mieux comprendre les derniers événements sur le conflit entre le mouvement islamiste palestinien du Hamas et Israël, 20 Minutes fait le point tous les soirs. Entre les déclarations fortes, les avancées diplomatiques ou le dramatique bilan des combats, voici l’essentiel de la journée.

L’info du jour

Le ministère des Affaires étrangères français a annoncé mardi soir la mort de deux enfants de nationalité française se trouvant dans le nord de la bande de Gaza, avec leur mère française qui aurait elle-même été blessée, de même que son troisième enfant, mais sans donner de précisions sur les circonstances.

« Le consulat général de France à Jérusalem ne parvient pas à établir le contact direct sur le terrain avec cette ressortissante, indique le Quai d’Orsay dans un communiqué. Nous ne sommes donc pas en mesure à ce stade de vérifier la situation de cette famille. Nous continuons nos efforts afin de joindre cette ressortissante et lui porter assistance et soutien, ainsi qu’à sa famille, dans la mesure de nos capacités. »

Le ministère des Affaires étrangères demande « instamment à nouveau à ce que les ressortissants étrangers et notamment nos compatriotes puissent sortir de Gaza » et ajoute que « la France réitère son appel urgent à une trêve humanitaire afin que l’aide humanitaire puisse parvenir à ceux qui en ont besoin. »

Le chiffre du jour

50. Le nombre de personnes qui auraient trouvé la mort dans un bombardement dans le camp de réfugiés de Jabaliya d’après le Hamas. Le ministère de la Santé du gouvernement du Hamas a annoncé mardi qu’au moins 50 personnes avaient été tuées dans un bombardement israélien dans ce camp de réfugiés du nord de la bande de Gaza. Le bombardement, dont le bilan final pourrait être considérablement plus lourd selon ce même ministère, a détruit « au moins 20 bâtiments ».

L’armée israélienne a confirmé dans la soirée avoir bombardé le camp de réfugiés de Jabaliya mardi, affirmant y avoir tué un commandant du Hamas qui était, selon elle, un des responsables de l’attaque lancée en Israël par le mouvement palestinien le 7 octobre. « Un grand nombre de terroristes » qui se trouvaient avec ce commandant du Hamas ont été tués, a affirmé l’armée israélienne.

La phrase du jour

Gaza est devenu un cimetière pour des milliers d’enfants »

James Elder, porte-parole de l’Unicef, le fonds des Nations Unies pour l’enfance, a fait part mardi de son effroi devant la situation dans la bande de Gaza. « Les chiffres sont effroyables : plus de 3.450 enfants auraient été tués, et il est stupéfiant de constater que ce chiffre augmente chaque jour », a-t-il ajouté dans un communiqué.

Plus d’un million d’enfants vivant dans la bande de Gaza souffrent en outre d’un manque d’eau potable, a-t-il encore précisé. « Les décès d’enfants – en particulier les nourrissons – dus à la déshydratation constituent une menace croissante » assure l’Unicef, qui réclame un cessez-le-feu humanitaire immédiat, avec l’ouverture de tous les points de passage vers Gaza pour permettre un accès sûr de l’aide humanitaire.

La tendance du jour

Des combats « féroces » entre l’armée d’Israël et le Hamas

« Nos forces sont engagées dans des combats féroces contre les terroristes du Hamas en profondeur dans la bande de Gaza », a indiqué mardi l’armée israélienne dans un communiqué. L’armée israélienne a aussi annoncé mardi que deux de ses soldats avaient été tués dans des combats dans le nord de la bande de Gaza.

De son côté, la branche militaire du Hamas a affirmé avoir ciblé « deux blindés » avec des obus anti-char et que ses combattants avaient « anéanti » une force israélienne en lui tendant une embuscade dans un bâtiment dans le nord du territoire. La branche militaire du Hamas a également averti Israël que la bande de Gaza deviendrait « un cimetière et un bourbier » pour ses soldats, et promis d’infliger au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu une défaite « qui sonnera la fin de sa carrière politique. »

Le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres s’est alarmé mardi de « l’intensification du conflit » entre Israël et le Hamas et du risque d’une « dangereuse escalade » régionale. Le Haut commissaire de l'ONU aux réfugiés (HCR), Filippo Grandi, a de son côté exhorté ses 15 Etats membres à dépasser leurs fractures et à imposer un cessez-le-feu, devant un Conseil de sécurité paralysé depuis des années par les relations exécrables entre les Etats-Unis et la Russie et incapable depuis trois semaines de voter une résolution sur le Proche-Orient.