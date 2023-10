Depuis vendredi soir, l’armée israélienne avance sur la bande de Gaza, avec pour objectif d'« anéantir » le Hamas, dont l’attaque sur le sol israélien le 7 octobre a déclenché la guerre. Mais le conflit a aussi exacerbé les tensions en Cisjordanie occupée. Près de 120 Palestiniens ont déjà été tués par des tirs de soldats et de colons israéliens, d’après le ministère de la Santé local.

Qu’est-ce que la Cisjordanie ?

La Cisjordanie est un territoire palestinien, au même titre que la bande de Gaza ou Jérusalem-Est, créé par la résolution des Nations Unies de 1947. Toutefois, depuis la guerre des Six-Jours en 1967, Israël occupe cette région de 5.860 km² où vivent 3 millions de Palestiniens.

Gouvernée par l’Autorité nationale palestinienne dirigée par Mahmoud Abbas, la Cisjordanie est en proie à de régulières tensions, alors que 700.000 colons juifs occupent illégalement les lieux. Jérusalem-Est est aussi occupé par Israël, qui l’a annexée à son territoire en 1980. Toutefois, cette annexion n’est pas reconnue par la communauté internationale.

A quelles tensions cette région fait-elle face ?

La Cisjordanie est le théâtre de fréquents raids de l’armée israélienne, d’exactions des colons israéliens contre la population palestinienne et d’attaques palestiniennes contre les colonies et les forces israéliennes. Mais depuis le 7 octobre, le territoire occupé est en proie à une recrudescence des tensions. Ce mardi, un septuagénaire palestinien a été tué par des tirs de l’armée israélienne lors d’un raid dans le nord du territoire occupé. Rawhi Rachid Sawafta, 70 ans, est mort « après avoir été touché par balle au visage » lors d’une incursion de l’armée israélienne dans la ville de Toubas, selon le ministère de la Santé de l’Autorité palestinienne. Neuf Palestiniens ont été blessés, dont deux grièvement, lors de heurts avec la force israélienne effectuant l’incursion.

Ce n’est pas la première fois qu’un Palestinien est tué en Cisjordanie depuis le début de la guerre qui oppose le Hamas et Israël. Lundi, cinq Palestiniens ont été tués lors de raids de l’armée israélienne. Au moins 122 Palestiniens ont été tués en Cisjordanie par des tirs de soldats ou de colons israéliens depuis le 7 octobre selon le ministère palestinien de la Santé. Depuis le début du conflit, le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l’ONU (OCHA) recense en moyenne huit incidents par jour sur ce territoire.

Dans l’ombre de la guerre, des Palestiniens sont aussi chassés de leurs villages en Cisjordanie. Dimanche dernier, l’OCHA avait recensé au moins 607 Palestiniens chassés par des colons israéliens en Cisjordanie depuis le début de la guerre. Cinq jours après le début du conflit, des dizaines de colons israéliens sont ainsi arrivés dans le village de Wadi al Seeq, accompagnés de policiers et de soldats israéliens. Ils ont donné une heure aux 200 habitants de cette communauté bédouine pour quitter leurs terres, affirment leurs représentants.

Quelles sont les réactions internationales ?

Lundi, le gouvernement allemand a appelé Israël à « protéger » les Palestiniens des « colons extrémistes ». Le porte-parole du ministère allemand des Affaires étrangères, Sebastian Fischer, a dit « clairement condamner ces violences qui ont conduit à la mort de plusieurs civils ». « En tant que puissance occupante en Cisjordanie, il incombe à Israël d’assurer la sécurité et l’intégrité de la population palestinienne », a-t-il ajouté. « Il faut garantir que les familles palestiniennes puissent rester là où elles sont installées depuis des décennies et ne soient pas contraintes de quitter leur lieu de résidence habituel par crainte pour leur vie et leur intégrité physique. »

Dimanche dernier, la France a condamné « fermement les attaques de colons qui ont conduit à la mort de plusieurs civils palestiniens au cours des derniers jours à Qusra et el-Sawiya, ainsi qu’au départ contraint de plusieurs communautés », selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères. « Les violences perpétrées par des colons à l’encontre de la population palestinienne se multiplient. Elles sont inadmissibles et doivent cesser », ajoute le Quai d’Orsay, qui appelle Israël à « prendre sans délai des mesures pour protéger la population palestinienne ».