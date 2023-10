Shani Louk a « vécu des horreurs insondables », selon le ministère israélien des Affaires étrangères. Il a annoncé lundi la mort de cette otage germano-israélienne, enlevée par le Hamas lors des attaques du 7 octobre et dont la famille avait appelé les autorités à l’aide. « Nous sommes dévastés d’informer que la mort de Shani Louk, Germano-Israélienne de 23 ans, est confirmée », a écrit le ministère israélien sur le réseau social X, sans préciser les circonstances de cette découverte.

Shani Louk a été enlevée par le Hamas alors qu’elle participait au festival de musique Tribe of Nova, dans le sud d’Israël, l’une des cibles du mouvement islamiste palestinien lors des attaques du 7 octobre. « Nous avons malheureusement appris hier que ma fille n’était plus en vie », a confirmé lundi Ricarda Louk, la mère de la jeune femme, à la chaîne allemande RTL. Elle a précisé que l’analyse ADN d’un fragment d’os du crâne de la jeune femme avait permis de l’identifier et estime que sa mort pourrait remonter au jour de l’attaque.

Son crâne retrouvé

Présentant ses condoléances à la famille de Shani Louk, le président israélien Isaac Herzog a affirmé au journal allemand Bild que « son crâne a été retrouvé » et que ses assassins lui avaient « coupé la tête ».

Le chancelier allemand Olaf Scholz a qualifié de « terrible » la nouvelle de cette mort. « Comme beaucoup d’autres, elle a été brutalement assassinée », a-t-il écrit sur X. « Cela montre toute la barbarie derrière l’attaque du Hamas – qui doit rendre des comptes. C’est du terrorisme et Israël a le droit de se défendre », a-t-il ajouté.

Des vidéos d’humiliation

Ricarda Louk, une Allemande installée en Israël, avait, dès le lendemain de l’attaque, lancé des appels à l’aide pour retrouver sa fille, assurant l’avoir reconnue sur des vidéos circulant en ligne, en raison de ses tatouages distinctifs et de sa coiffure.

Ces vidéos montraient une femme à moitié dénudée gisant, apparemment inconsciente, visage contre terre à l’arrière d’un pick-up. Autour d’elle des hommes armés dont l’un lui tire les cheveux et un autre crache sur sa tête ensanglantée.

Plus de 239 personnes en otage

Selon Berlin, plusieurs Allemands – moins de dix – comptent parmi les personnes tuées par le Hamas et « un petit nombre à deux chiffres » d’otages ayant la nationalité allemande sont retenus depuis les attaques du 7 octobre, dans lesquelles plus de 1.400 personnes ont été tuées, essentiellement des civils, selon les autorités israéliennes.

Le Hamas a pris en otage plus de 239 personnes lors de ces attaques auxquelles Israël réplique en bombardant sans répit la bande de Gaza. Le mouvement islamiste affirme que plus de 8.000 personnes, majoritairement des civils, ont été tuées dans les bombardements israéliens.