Elles ont fait le voyage pour se « faire entendre » par la communauté internationale. Des familles d’otages franco-israéliens capturés par le Hamas le 7 octobre dernier ont atterri à Paris lundi soir. Elles ont été accueillies à l’aéroport de Roissy par une vingtaine de personnes qui brandissaient des portraits d’otages.

« Nous voulons que la communauté internationale fasse pression pour que le Hamas libère tous les otages », a déclaré Adva Adar, dont la grand-mère a été kidnappée. Sa venue à Paris a pour but de se « faire entendre ». « En écoutant nos histoires, [montrer] qu’il y a des vraies personnes derrière, […] qu’on a besoin de leur aide », a déclaré la jeune femme, émue.

« On veut parler aux autorités, à tous les Européens, pour qu’ils soient du bon côté », explique Daniel Toledano, dont le frère a été enlevé lors d’un festival de musique. Le frère d’Elya Toledano, 27 ans, ne sait pas si ce dernier est encore en vie mais il estime que le gouvernement israélien « doit faire plus » pour libérer les otages.

Rencontre avec des élus

Pour Yshaï Dan, 81 ans, « le gouvernement français est très attentif ». « Ils veulent nous écouter et nous promettent d’aider, mais je ne sais pas comment », confie le grand-père. Deux membres de sa famille ont été tués par le Hamas et trois autres sont toujours portés disparus, dont les petits-enfants de son frère, âgés de 12 et 16 ans.

Ces familles franco-israéliennes se rendront mardi à l’ambassade d’Israël à Paris et rencontreront plusieurs élus, accompagnées de l’association « 7 octobre 2023, vie brisée en Israël », qui rassemble des familles de victimes françaises.

La guerre entre Israël et le Hamas, entrée dans son 24e jour lundi, a été déclenchée par l’attaque sanglante du mouvement islamiste palestinien le 7 octobre sur le sol israélien depuis la bande de Gaza qui a fait plus de 1.400 victimes israéliennes, essentiellement des civils, selon les autorités.