Bonjour à toutes et à tous. Comme chaque jour, la rédaction de 20 Minutes est mobilisée pour vous donner l’ensemble des informations sur la situation au Proche-Orient. Sur le terrain, depuis vendredi soir, opérations au sol et frappes israéliennes se sont intensifiées sur la bande de Gaza, avec pour objectif d' « anéantir » le Hamas, dont l’attaque sur le sol israélien le 7 octobre a déclenché le conflit. Ces opérations mettent à très rude épreuve les 2,4 millions d’habitants de ce territoire palestinien, soumis depuis le 9 octobre à un « siège complet » les privant d’eau, de nourriture et d’électricité.