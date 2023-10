Un mur de plusieurs mètres de haut et des centaines et centaines d’hommes en train de le grimper afin de le franchir. D’après une publication devenue virale sur Facebook, il s’agirait « de milliers de Libanais qui affluent vers la frontière avec la Palestine occupée et grimpent le mur de séparation ». « Le mur de la honte », rajoute la publication. Ces images seraient liées au contexte actuel entre Israël et la Palestine depuis l’attaque terroriste du Hamas le 7 octobre dernier.

Mais comme souvent, ces images ont été sorties de leur contexte. 20 Minutes vous raconte pourquoi.

FAKE OFF

Simple vérification par nos connaissances géographiques : il n’existe pas de frontière entre la Palestine et le Liban. Ce dernier est seulement frontalier d’Israël et de la Syrie. Il serait donc très improbable que ces hommes franchissent un mur entre les pays puisqu’ils ne se touchent pas.

Comme de nombreuses fois depuis le début de la guerre entre le Hamas et Israël, après les attaques du premier le 7 octobre dernier, cette photo est sûrement sortie de son contexte. A l’aide d’une recherche d’image inversée, il est possible de retrouver une trace sur les images en question. Sur YouTube, la même vidéo a été publiée en mai 2021 avec le titre suivant : « Musulmans libanais à la frontière palestinienne ». « Les Libanais ont atteint la frontière palestinienne et veulent traverser la frontière et combattre aux côtés des Juifs », décrit la description rédigée en Ouzbek.

Des manifestations en solidarité… qui datent de 2021

Mais de quoi parle cette vidéo ? Dans un article publié le 17 mai 2021, le média Al Jazeera revenait sur cette affaire. A Adaisseh, au sud du Liban, des manifestations en solidarité avec la Palestine ont éclaté en mai 2021 alors que des raids aériens frappaient Gaza. A la frontière israélienne, des civils libanais et réfugiés palestiniens arboraient des drapeaux palestiniens et des banderoles du mouvement Hezbollah.

Les images correspondent à un évènement qui a eu lieu en mai 2021. - Capture d'écran

Il est possible de retrouver des images des protestations sur la plateforme AP Newsroom ici ou ici, ou encore là. Nous reconnaissons d’ailleurs le lieu avec le bâtiment derrière.

Si ces images montrent bien l’indignation des civils au Liban face à la situation à Gaza, elles ont été comme souvent décontextualisées.