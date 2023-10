Pour mieux comprendre les derniers événements sur le conflit entre le mouvement islamiste palestinien du Hamas et Israël, 20 Minutes fait le point tous les soirs. Entre les déclarations fortes, les avancées diplomatiques ou le dramatique bilan des combats, voici l’essentiel de la journée.

L’info du jour

Au 24e jour de la guerre, le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a exclu lundi soir tout cessez-le-feu. « Les appels à un cessez-le-feu sont des appels à Israël à se rendre face au Hamas. Cela ne se produira pas », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse à Tel-Aviv. Il a aussi exhorté la communauté internationale à se joindre à son pays pour exiger la libération « immédiate et sans conditions » des otages.

Un peu plus tôt dans la journée, il indiquait que l’armée israélienne progressait « méthodiquement, étape par étape » dans la bande de Gaza, où le Hamas affirme que plus de 8.300 victimes, majoritairement des civils, ont été tuées dans les bombardements. L’armée israélienne dit avoir frappé ces 24 dernières heures « 600 cibles », des dépôts d’armes, des positions de lancement de missiles antichar et des caches du Hamas. La branche militaire du mouvement islamiste a affirmé avoir tiré des obus antichars en direction « de deux blindés » de l’armée israélienne.

Le chiffre du jour

3. C’est le nombre de personnes, présentées comme des otages, qui apparaissent sur une vidéo publiée par le Hamas palestinien lundi. Longue de 76 secondes, titrée « un certain nombre de détenus sionistes adressent un message à (Benjamin) Netanyahou et son gouvernement », elle montre trois femmes assises sur des chaises en plastique. L’une d’elles, assise au milieu, appelle sur un ton remonté le Premier ministre israélien à conclure un échange de prisonniers avec le mouvement islamiste pour obtenir leur libération.

La phrase du jour

« On dit aux enfants de faire attention », la communauté juive a peur à Paris. Certains préfèrent retirer leur kippa dans la rue, d’autres font état d’insultes : dans la capitale, des juifs disent leur désarroi face à l’antisémitisme qu’ils voient progresser. Depuis le 7 octobre, 819 actes antisémites ont été enregistrés en France et ont donné lieu à 414 interpellations, selon le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin.

« On dit aux enfants de faire attention »

Un phénomène présent ailleurs en Europe : « Les gens se sentent très vulnérables, ils ont peur, et les incidents (antisémites) atteignent des records », assure par exemple Raymond Simonson, le directeur du centre culturel JW3 situé à Londres.

La tendance du jour

Le Liban pourrait-il entrer dans le conflit ? Le Premier ministre libanais Najib Mikati a en tout cas affirmé lundi faire tout son possible pour l’éviter, mettant en garde contre un embrasement régional. « Je fais mon devoir afin d’éviter que le Liban entre dans la guerre », a-t-il assuré. « Le Liban est dans l’œil du cyclone ».

Najib Mikati, qui dirige de facto le pays privé de président depuis un an, a indiqué ne pas être en mesure de dire si le Hezbollah, avec lequel il maintient des contacts, voulait une nouvelle guerre avec Israël. Son leader Hassan Nasrallah devrait s’exprimer pour la première fois depuis le 7 octobre ce vendredi.