Le choc provoqué par la guerre entre Israël et le Hamas, qui est entrée dans son 24e jour, pourrait en créer un autre, cette fois sur le prix sur les matières premières, a alerté lundi la Banque mondiale (BM). Alors que le prix du pétrole a d’ores et déjà augmenté de 6 % depuis le début du conflit, le risque de le voir s’étendre plus largement dans la région pourrait entraîner une hausse encore plus sensible des prix, tant du pétrole que des produits agricoles, s’inquiète la BM, dans son dernier rapport qui y est consacré.

« Le conflit au Proche-Orient vient s’ajouter au plus gros choc sur le marché des matières premières depuis les années 70 provoqué par l’invasion russe de l’Ukraine », a rappelé le chef-économiste de l’institution, Indermit Gill, cité dans un communiqué. « Les décideurs politiques doivent être vigilants. Si le conflit devait gagner en intensité l’économie mondiale devrait faire face à un double choc énergétique pour la première fois depuis des décennies », a-t-il prévenu. La BM estime que l’impact dépendra grandement de ses effets sur les exportations de pétrole dans le monde.

De 3 à 13 % dans le moins mauvais des cas

Dans le cas d’un impact limité, le prix du pétrole pourrait monter de 3 % à 13 %, pour atteindre entre 93 et 102 dollars, alors que dans le scénario médian le pétrole atteint une fourchette comprise entre 109 et 121 dollars. Dans le scénario du pire, le pétrole atteint des sommets, entre 140 et 157 dollars, soit potentiellement supérieur au record absolu de 147,50 dollars, observé en 2008.