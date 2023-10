L’acte avait conduit à une condamnation internationale. Deux semaines après la frappe qui a touché l’hôpital Al-Ahli à Gaza, la responsabilité du tir est toujours disputée entre responsables du Hamas et responsables israéliens : alors que le Hamas accuse l’armée israélienne, le gouvernement israélien pointe, lui, du doigt un tir raté du Jihad islamique. 20 Minutes fait le point sur les derniers éléments connus de cette soirée du 17 octobre, où, vers 19 heures, le parking de l’hôpital, où se trouvaient des réfugiés, a été touché par une frappe.

Combien de victimes la frappe a-t-elle faites ?

Le bilan reste encore flou. Le ministère palestinien de la Santé, tenu par le Hamas, a annoncé 471 morts le 18 octobre, bilan qui n’a pas changé depuis. Une note des services de renseignements américains consultée par l’AFP estime le nombre de morts « probablement dans le bas d’une fourchette comprise entre 100 et 300 ». Le bilan le plus récent disponible est celui du diocèse anglican qui gère l’hôpital, qui a évoqué le 24 octobre des « centaines de morts et de blessés graves » parmi les réfugiés qui se trouvaient sur le site de l’hôpital.

Justin Welby, l’archevêque britannique de Cantorbéry, dont dépend le diocèse qui gère l’hôpital, s’est refusé à évoquer tout bilan lors d’une interview le 23 octobre avec le site The Times of Israel : « Je n’ai aucune idée du nombre de civils qui étaient là-bas, j’ai entendu tellement de chiffres différents. »

Les images diffusées par Al-Jazeera montrent-elles la frappe ?

C’est une des vidéos les plus diffusées après l’attaque. Filmée de nuit, d’une durée d’une trentaine de secondes, elle montre un missile s’élever dans le ciel avant d’exploser. Cinq secondes plus tard, à 18h59, la caméra capture une explosion au sol, sur le site de l’hôpital. L’armée israélienne s’est emparée de ces images, parmi d’autres éléments audiovisuels, pour appuyer son affirmation de la responsabilité d’un tir palestinien.

La chaîne Al Jazeera a filmé le moment de l'explosion en direct. - Al Jazeera

Le New York Times a enquêté sur la vidéo et en a conclu que le missile filmé par Al-Jazeera n’est pas lié à l’explosion sur le site de l’hôpital. Selon le journal américain, le missile, lancé depuis Israël, a explosé à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, à environ trois kilomètres de l’hôpital. Le New York Times précise que son enquête « ne répond pas à la question de savoir ce qui a réellement causé l’explosion de l’hôpital Arabe Al-Ahli, ni à celle de savoir qui en est responsable ».

Un consultant en risques internationaux interrogé par 20 Minutes le 19 octobre se montrait déjà prudent au sujet de ces images, notant qu’il était difficile d’établir avec certitude un lien entre le tir de roquette et l’explosion observée quelques secondes plus tard. « Le lien de cause à effet entre les deux n’est qu’une probabilité et pas une certitude, il a pu se passer autre chose, une autre arme qu’on ne voit pas sur les vidéos ou des explosifs qui se trouveraient au sol », soulignait alors Stéphane Audrand.

Que sait-on sur le trou visible sur le parking de l’hôpital ?

Photographié par l’agence Reuters ou filmé par des Palestiniens, cet impact sur le parking de l’hôpital « ressemble à la charge propulsive d’une arme qui aurait brûlé et causé l’incendie [des voitures stationnées sur le parking] », avait analysé Stéphane Audrand.

Le trou est visible au centre du parking. Des voitures ont été calcinées autour, tandis que les toits de trois bâtiments sont endommagés. - Shadi AL-TABATIBI / AFP

Pour le spécialiste, ce trou de 50 cm ainsi que les « degâts avec peu de projection d’éclat », correspondent habituellement aux dommages créés par les roquettes du Hamas, confectionnées avec des aciers de récupération « qui se fragmentent peu ».

Une analyse qui rejoint celle de spécialistes interrogés par la BBC. Aucun d’entre eux ne pointe une responsabilité formelle du Hamas ou du Jihad islamique, mais les traces de l’explosion ne semblent pas correspondre aux dégâts habituellement causés par l’armement israélien. « Bien qu’il soit difficile d’avoir des certitudes à un stade aussi précoce, les indices semblent indiquer que l’explosion a été provoquée par une section de fusée défectueuse qui a heurté le parking et provoqué un incendie de carburant et de propergol », écrit la BBC, en rapportant l’analyse de Justin Bronk, un spécialiste des combats aériens.

L’hôpital fonctionne-t-il de nouveau ?

Ses activités ont repris partiellement. Le 26 octobre, l’archevêque Hosam Naoum, responsable du diocèse anglican de Jérusalem, a posté des images de soignants en pleine opération.

Lundi 30 octobre, l’ONU a dénoncé les « ordres d’évacuation répétés » des hôpitaux du nord de la bande de Gaza lancés par l’armée israélienne. Les Nations Unies estiment qu'« environ 117.000 personnes déplacées » se trouvent dans les « dix hôpitaux encore opérationnels dans la ville de Gaza » et dans le nord du territoire palestinien.