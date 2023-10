Guerre Hamas – Israël EN DIRECT : Des chars israéliens sont arrivés à la lisière de Gaza-ville...

07h39 : L’armée israélienne fait état de « dizaines » de combattants tués dans la nuit à Gaza

L’armée israélienne a indiqué que « des troupes avaient tué des dizaines de terroristes qui s’étaient barricadés dans des bâtiments et des tunnels et avaient tenté de les attaquer ». Un avion de combat a visé un bâtiment « avec plus de 20 terroristes du Hamas à l’intérieur ».