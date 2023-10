« La police israélienne sera autorisée à tirer pour tuer les manifestants », c’est ce qu’affirme une publication en français partagée plusieurs centaines de fois sur X.

Dans le contexte de la guerre entre le Hamas et Israël, le gouvernement israélien serait en passe d’adopter une loi qui permettrait aux policiers de « tirer pour tuer les manifestants qui bloquent les routes pendant les hostilités. »

La publication indique également que si le texte entre en vigueur, « il suffira d’un ordre d’un officier supérieur pour tirer à balles réelles sur les policiers qui protestent ».

🇮🇱 La police israélienne sera autorisée à tirer pour tuer les manifestants



Le procureur général israélien Gali Baharav-Miara a décidé d'accélérer l'adoption d'une loi élargissant les pouvoirs des forces de sécurité, rapporte la radio Kan.



S’il entre en vigueur, il suffira d’un… pic.twitter.com/uveiXArMoR — Brainless Partisans 🏴‍☠️☢️☣️🪆 (@BPartisans) October 27, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Une information relayée par plusieurs médias israéliens

Selon plusieurs médias israéliens reconnus, dont une chaîne d’information publique, le gouvernement doit effectivement examiner une loi qui autoriserait la police à tirer à balles réelles sur des manifestants, dans certaines situations.

La chaîne de radiodiffusion publique israélienne Kan 11 a notamment diffusé des sujets télévisés sur ce sujet, affirmant que « le gouvernement autorisera les tirs à balles réelles sur les manifestants bloquant les routes en cas d’urgence » comme on peut le lire dans la légende de l’extrait partagé sur X jeudi 26 octobre.

La présentatrice en plateau développe : « Après avoir publié ici [dans l’émission] des nouvelles selon lesquelles la police encourageait les tirs réels contre les barrages routiers, en cas d’urgence et contre les fauteurs de troubles, ce soir, Suleiman Maswadeh [nom du journaliste], vous annoncez qu’à l’ombre de la guerre, le gouvernement encourage désormais cette démarche. » Le journaliste explique alors que cette résolution « devrait être approuvée dimanche » par le gouvernement.

Une proposition déjà discutée avant l’offensive du Hamas

Le 3 octobre, donc avant l’offensive du Hamas du 7, la chaîne avait déjà fait état de l’existence d’une telle proposition : « La police fait la promotion des balles réelles en cas de fermetures de routes et de troubles – en préparation d’une opération telle que Guardian of the Walls [nom de l’opération israélienne visant à « rétablir la sécurité et d’assurer la sûreté d’Israël et de ses civils » à la suite de la crise de 2021]. »

חשיפה: המשטרה מקדמת ירי חי במקרים של חסימות כבישים והפרות סדר - זאת כהכנה למקרה כדוגמת שומר חומות | @moyshis עם כל הפרטים#חדשותהערב pic.twitter.com/89cjA39dPK — כאן חדשות (@kann_news) October 3, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Le lendemain, mercredi 4 octobre, la chaîne publiait un article relatant les réactions du ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir (classé à l’extrême droite) face à la « divulgation » de ces informations : « Il devrait être plus facile pour la police de tirer sur ceux qui menacent leur vie, les procédures d’ouverture du feu limitent l’action de nos policiers. »

Le journal israélien en ligne The Times of Israël a également publié ce vendredi 27 octobre un article dont le titre indique : « Le Cabinet devrait autoriser l’utilisation par la police de tirs réels contre les manifestants bloquant les routes lors d’une guerre sur plusieurs fronts ». Le Cabinet de guerre a été créé par Benyamin Netanyahou et un des principaux chefs de l’opposition pour diriger les opérations militaires depuis l’offensive du Hamas.

S’appuyant sur les informations de la chaîne Kan 11, le journal rapporte que ces nouvelles mesures permettraient à la police de « tirer à balles réelles contre les citoyens israéliens qui bloquent les routes ou les entrées des villes au cours d’une "guerre sur plusieurs fronts" ». « La police n’aura besoin que de l’approbation d’un officier supérieur avant d’ouvrir le feu en vertu des règles assouplies », développe The Times of Israël.

Dans le passé, les forces israéliennes ont déjà fait usage à plusieurs reprises des armes à feu pour tirer sur des manifestants palestiniens, comme le rapportent des médias français L’Humanité, Franceinfo ou Libération, et la presse internationale The Guardian ou encore Sky News (Royaume-Uni).