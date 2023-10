« Raconter ce qui se passe » ou « rester à la maison et ne rien faire ». Voilà les deux choix qui s’imposaient à Roshdi Sarraj, journaliste et photographe palestinien dans la bande de Gaza. Il a été tué dans un bombardement israélien dimanche, ont annoncé différents journalistes français. Roshdi Sarraj était en effet fixeur pour les médias français qui se rendaient dans l’enclave palestinienne. Il travaillait notamment pour Radio France ou Mediapart. Ceux qui l’ont côtoyé sur le terrain pleurent un « ami », « celui sans qui je n’étais rien là-bas », raconte ainsi Alice Froussard, journaliste pour la rédaction internationale de Radio France.

“Sending love to you”. Voilà son dernier message. En bombardant sa maison, Israël a tué mon ami @RoshdiSarraj, mon fixeur, celui sans qui je n’étais rien là bas. Il était journaliste et réalisateur, il avait créé @AinMedia. Il avait 31 ans, c'est bien trop jeune pour mourrir. pic.twitter.com/f3Mg39JDxB — Alice Froussard (@alicefrsd) October 22, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Ce journaliste de 31 ans était marié et père d’une fille de moins d’un an. Les deux femmes de sa vie ont été également blessées dans le bombardement, selon Alice Froussard. « Roshdi était journaliste et il racontait l’horreur sur place, celle qu’on ne veut pas regarder dans les yeux. Il était celui qui nous informait en premier, celui qui risquait sa vie pour ça, au moment où personne ne peut entrer », ajoute-t-elle. Il avait cofondé l’agence Ain Media qui a annoncé la mort du journaliste sur les réseaux sociaux « cinq ans après l’assassinat de l’autre cofondateur et journaliste d’Ain Media, Yaser Murtaja, assassiné lui aussi par les forces d’occupation israéliennes alors qu’il couvrait les événements de la grande marche pacifique du retour en 2018 à la frontière de la bande de Gaza ».

Période « la plus difficile » de sa carrière

Depuis l’attaque terroriste du Hamas sur le sol israélien du 7 octobre, seize journalistes palestiniens ont été tués dans la bande de Gaza, selon un bilan de leur syndicat daté de vendredi dernier. Il ne comptait donc pas encore la mort de Roshdi Sarraj. Ce dernier avait raconté dans les colonnes de Mediapart la passion qui l’animait pour son métier, son envie d’informer sur la situation des Gazaouis et les difficultés de vivre dans l’enclave palestinienne depuis le 7 octobre. « C’est la période la plus difficile à laquelle j’ai eu à faire face dans mon travail. C’est un désastre. Nous avons fait face à des offensives et à un blocus israéliens depuis des années mais là c’est horrible », se désolait-il interrogé par Céline Martelet à l’occasion du décès d’un autre journaliste, Ibrahim Lafi, qui collaborait avec Mediapart.

« Nous, les journalistes de Gaza, nous sommes terrorisés quand nous allons sur le terrain. Parce que nous laissons nos familles dans nos maisons et l’armée israélienne peut les prendre pour cibles, ajoutait-il. Israël essaie de couper aussi la bande de Gaza médiatiquement, en réduisant notre accès à Internet. Comme cela, le monde n’aura aucune image de ce qu’ils sont en train de faire ici. Des crimes de guerre qu’ils commettent contre des femmes, des enfants, des civils. » Ainsi, malgré la peur, la terreur, d’être la cible d’un bombardement, « nous n’avons pas le choix », affirmait Roshdi Sarraj. « En fait, en tant que journaliste, je n’ai que deux options : continuer à faire mon métier pour raconter ce qui se passe, ou rester à la maison et ne rien faire. Moi j’ai choisi de filmer, de photographier pour que le monde entier sache ce qui se passe dans la bande de Gaza. »