6h30 : Washington met en garde l’Iran

Le ministre américain de la Défense Lloyd Austin a mis en garde dimanche toute « organisation » ou « pays » qui serait tenté d' « élargir » le conflit au Proche-Orient, affirmant que les Etats-Unis n’hésiteraient « pas à agir » si ses intérêts étaient visés.

Cette déclaration intervient après que l’Iran, allié du Hamas et du Hezbollah libanais, a averti Washington et Israël que la situation pourrait devenir « incontrôlable » si ces deux pays ne mettaient « pas immédiatement un terme aux crimes contre l’humanité et au génocide à Gaza ».

« Nous sommes inquiets de la possibilité que des intermédiaires de l’Iran intensifient leurs attaques contre notre propre personnel (militaire), nos propres ressortissants », a pour sa part dit sur CBS le secrétaire d’Etat Antony Blinken.