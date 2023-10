Judith Tai Raanan et Natalie Shoshana Raanan. Le Hamas a libéré vendredi soir ces deux Américaines qu’il avait enlevées le 7 octobre lors de son attaque meurtrière contre Israël. Judith, 59 ans, et Natalia Raanan, 17 ans, une mère et sa fille originaires d’Evanston, une banlieue de Chicago (Illinois), avaient été enlevées alors qu’elles se trouvaient en visite au kibboutz de Nahal Oz. Selon CNN, les deux femmes étaient venues en Israël pour célébrer le 85e anniversaire de la mère de Judith.

Interrogé par la BBC, le demi-frère de Natalie Raanan a fait part vendredi de sa « joie immense » et de sa « gratitude » et a remercié « les gens qui, à travers le monde, ont mis ma soeur au premier plan de leurs pensées et de leurs prières ». Quant au père de Natalie Raanan, il a déclaré ce week-end qu’elle se portait bien après deux semaines de captivité. Uri Raanan, 71 ans, a déclaré à l’Associated Press qu’il avait parlé à sa fille vendredi par téléphone : « elle va bien. Elle va très bien. Je suis en larmes et je me sens très, très bien. »

« Deux de nos otages sont rentrées chez elles »

Judith, esthéticienne et peintre, et Natalie, qui doit fêter ses 18 ans cette semaine et est décrite comme « une adolescente typique », une « chérie » qui « aime les animaux, la vie et ses amis » par son oncle, sont ainsi devenues en moins de vingt-quatre heures la « lueur d’espoir », selon les mots du Comité international de la Croix Rouge, pour les quelque 200 otages encore retenus à Gaza. Les deux femmes ont été relâchées après une médiation du Qatar. Le président américain Joe Biden s’est rapidement dit « au comble de la joie ».

Cette photo publiée par le Hamas montre deux otages américaines, Judith Tai Raanan et sa fille Natalie Raanan, assistées par un responsable de la Croix-Rouge après avoir été libérées le 20 octobre 202 - EPN/Newscom/SIPA

« Deux de nos otages sont rentrées chez elles », a dans la foulée annoncé le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu dans un communiqué. « Nous ne relâcherons pas nos efforts pour retrouver tous les otages et les disparus. En même temps, nous continuons à nous battre jusqu’à la victoire », a-t-il ajouté. Emmanuel Macron a, lui, souligné « le rôle déterminant » du Qatar dans la libération des otages et a assuré « maintenir nos efforts pour obtenir la libération des otages français » retenus à Gaza.

De double nationalité américaine et israélienne

Le bureau du Premier ministre israélien avait indiqué plus tôt que les deux femmes avaient « été libérées des mains de l’organisation terroriste Hamas », remises à la frontière de Gaza et se dirigeaient « vers un point de rendez-vous, dans une base militaire du centre du pays, où les attendent les membres de leur famille ». Dans une vidéo publiée par le Hamas, on peut voir les otages, de double nationalité américaine et israélienne, selon The New York Times, être remises à du personnel du Comité international de la Croix Rouge (CICR). Le CICR a indiqué avoir « transporté les otages de Gaza vers Israël ». « Nous sommes extrêmement soulagés qu’elles puissent retrouver leur famille après deux semaines d’angoisse », a encore déclaré le comité dans un communiqué.

A noter que le porte-parole militaire du mouvement islamiste Hamas a affirmé dans un communiqué que les deux otages avaient été libérées « pour des raisons humanitaires, à la suite d’une médiation du Qatar ».

De retour aux États-Unis au début de semaine

A Doha, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères qatari, Majid Al-Ansari, a confirmé que cette libération est intervenue « après plusieurs jours de communication continue entre toutes les parties impliquées. Nous poursuivrons notre dialogue avec les Israéliens et le Hamas, et nous espérons que ces efforts conduiront à la libération de tous les otages civils de toutes les nationalités ».

Uri Raanan, cité par The Times of Israël, pense que Natalie et Judith sont actuellement en transit vers Tel Aviv pour retrouver des membres de leur famille, et qu’elles seraient toutes deux de retour aux États-Unis au début de semaine. De son côté, la Maison Blanche a affirmé que Joe Biden s’était entretenu avec Judith et Natalie et qu’il « leur a fait savoir qu’elles bénéficieraient du soutien total du gouvernement américain alors qu’elles se remettent de cette terrible épreuve ».