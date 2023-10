Pour mieux comprendre les derniers événements sur le conflit entre le mouvement islamiste palestinien du Hamas et Israël, 20 Minutes fait le point tous les soirs. Entre les déclarations fortes, les avancées diplomatiques ou le dramatique bilan des combats, voici l’essentiel de la journée.

L’info du jour

Une Américaine et sa fille ont pu sortir de la bande de Gaza. Otages du Hamas depuis l’attaque terroriste du 7 octobre dernier, les deux ressortissantes ont été libérées « pour des raisons humanitaires, à la suite d’une médiation du Qatar et pour prouver au peuple américain et au monde que les affirmations de M. Biden et de son administration fasciste sont fausses et sans fondement », a affirmé le porte-parole militaire du mouvement islamiste a affirmé dans un communiqué. Une information confirmée par la presse israélienne. Quelque 200 otages israéliens, et étrangers ou binationaux ont été enlevés en Israël et emmenés à Gaza par les combattants du Hamas.

Le chiffre du jour

30. C’est le nombre de ressortissants français qui ont été tués dans les attaques du Hamas contre Israël. Le bilan s’est de nouveau alourdi, a annoncé vendredi le ministère des Affaires étrangères. « La France déplore le décès tragique de nouveaux ressortissants français, ce qui porte à 30 le bilan des victimes françaises » dans ces attaques, a précisé un communiqué du Quai d’Orsay.

Le bilan s’est alourdi de deux victimes supplémentaires, tandis que le nombre de disparus reste inchangé. « Il est désormais confirmé que certains d’entre eux sont otages du Hamas », ajoute le texte. La porte-parole du Quai d’Orsay s’était refusée jeudi lors d’une conférence de presse à communiquer le nombre exact de Français pris en otages pour préserver leur sécurité.

La phrase du jour

Tout sera fait pour qu’ils reviennent sains et saufs en France. »

C’est une promesse d’Emmanuel Macron aux familles d’otages français du Hamas dans la bande de Gaza. La France va faire tout « pour qu’ils reviennent sains et saufs », a rapporté l’Elysée. « Je le dis ici à tous : la France n’abandonne pas les siens. Nous faisons tout notre possible pour obtenir la libération et le retour de nos compatriotes. La Nation se tient à leurs côtés », a déclaré le chef de l’Etat sur X à l’issue d’une visioconférence avec ces familles.

Selon la présidence, il « les a assurées de sa pleine mobilisation comme de celle de tous les services de l’État pour obtenir leur libération ». « Le président de la République a redit aux familles le soutien qui est le sien et celui de tous les Français face à cette terrible épreuve et sa détermination à lutter sans relâche contre toutes les formes de terrorisme », a-t-elle ajouté.

La tendance du jour

L’aide humanitaire n’est toujours pas entrée dans la bande de Gaza. Joe Biden estime que les premiers camions entreront dans les « prochains 24 à 48 heures ». En attendant, le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, est au point de passage de Rafah, l’unique ouverture sur l’enclave palestinienne qui ne soit pas aux mains d’Israël, pour préparer son arrivée. Car si depuis des jours des avions du monde entier amènent de l’aide alimentaire ou médicale, aucun de ces chargements n’a jusqu’ici pu entrer à Gaza où le bilan des bombardements israéliens s’élève à au moins 4.137 morts incluant 1.500 enfants, selon les autorités locales.

« Nous échangeons activement avec l’Egypte, Israël et les Etats-Unis, afin de nous assurer que les camions puissent traverser le plus rapidement possible », a déclaré Antonio Guterres lors d’une conférence de presse à Rafah.

Israël refuse catégoriquement d’ouvrir ses passages frontaliers avec Gaza mais les Etats-Unis sont parvenus à convaincre les autorités de donner leur feu vert à l’envoi d’aide depuis l’Egypte, via le passage de Rafah. Vendredi, le chef de l’ONU a évoqué « des vérifications qui doivent être efficaces tout en étant rapides ». Israël a précisé qu’il s’assurerait que l’aide ne parvienne pas au Hamas mais seulement aux « civils » du « sud de la bande de Gaza ».