La vidéo filmée de nuit, qui dure une dizaine de secondes, montre deux personnes de dos avancer en regardant prudemment sur leur droite. Au bout de quelques pas, la première personne s’écroule alors que trois coups de feu retentissent.

Visionnée plusieurs millions de fois depuis sa mise en ligne jeudi 19 octobre, la vidéo (attention, images violentes) a été massivement partagée par des comptes pro-palestiniens, accusant l’armée israélienne d’avoir tué un enfant de 15 ans alors qu’il était désarmé.

D’après ces comptes, la personne visée par les tirs serait Taha Mahameed, un adolescent de 15 ou 16 ans (selon les versions) résidant dans un camp de réfugié en Cisjordanie.

D’après la branche palestinienne de Defense for Children International, une ONG de défense des droits des enfants, l’adolescent âgé de 15 ans aurait été « tué par balle par les forces israéliennes vers 3 h 40 du matin le 19 octobre ».

Dans l’article, publié jeudi, l’ONG détaille : « Les forces spéciales israéliennes sont entrées dans Nour Shams environ 20 minutes plus tôt et Taha se tenait devant sa maison du quartier d’Al-Malash, qui surplombe l’entrée du camp, pour observer. Les forces israéliennes ont tiré trois coups de feu sur Taha, le touchant deux fois, une fois à la tête et une fois dans l’œil. Lorsque le père de Taha s’est approché de lui pour le faire entrer, les forces israéliennes ont tiré sur son père dans l’abdomen. »

Plusieurs vidéos ont filmé la scène

Une des premières traces de la vidéo que 20 Minutes a été en mesure d’identifier a été partagée sur un canal de diffusion sur Telegram partageant des informations sur le camp de Nur Shams. La vidéo a été postée pour la première fois à 3h40 du matin (heure locale), accompagnée de la légende « Blessure d’un jeune homme » (en arabe). Une seconde vidéo est postée quelques instants plus tard, à 4h04, montrant une troisième personne, qui se trouvait allongée à côté de celle ayant été touchée par les tirs, se relever en titubant pour s’éloigner. Une troisième vidéo filmée depuis le même point de vue sera publiée à 4h48, montrant des secouristes arrivés avec une ambulance placer le corps sur une civière. Le message indique alors : « L’ambulance transporte le jeune blessé, Taha ». Le véhicule port l’inscription P.R.C.S.

Cet acronyme est celui du Croissant Rouge palestinien (Palestinian Red Croissant Society), branche de la Croix Rouge, qui a aussi documenté les interventions de secours dans le camp de réfugiés jeudi. Dans une publication postée dans la matinée, l’organisation faisait notamment état de l’évacuation « d’un jeune martyr de 16 ans ». Une vidéo postée quelques heures plus tard montre une ambulance dans le camp de réfugiés, similaire à celle apparaissant sur la vidéo.

Deux autres vidéos seront plus tard postées sur le même canal, montrant un corps sur un brancard dans les locaux d’un hôpital poussé par des hommes aux couleurs du Croissant rouge palestinien. Une des vidéos est accompagnée de la légende : « Taha est arrivé à l’hôpital ».

Après la vidéo montrant les tirs, d'autres ont été postées, montrant l'intervention des secours. - Capture d'écran

20 Minutes a été en mesure de retrouver le profil Facebook du jeune homme, dont les photos et les informations publiques correspondent à celles diffusées sur les réseaux sociaux et les différents médias ayant relaté le sujet. L’Institut culturel Al Nahda, où étudiait le jeune homme d’après son compte Facebook, a également posté un message en sa mémoire jeudi, accompagné de plusieurs photos.

Le contexte d’un raid de l’armée israélienne

Comme le rapportent plusieurs médias arabophones comme israéliens, le camp de Nour Shams a fait l’objet d’un raid de l’armée israélienne jeudi. Rapportant les propos du Ministère de la santé palestinien, le média Al Jazeera explique notamment : « Les forces israéliennes ont mené jeudi un raid à grande échelle sur le camp de réfugiés de Nur Shams à Tulkarem, tuant au moins sept Palestiniens et provoquant de lourdes destructions. » L’agence de presse palestinienne WAFA affirmait ce vendredi 20 octobre que le bilan s’élevait à 13 morts, « dont 6 enfants ».

Comme le rapporte France 24, l’armée de Tsahal a indiqué avoir perdu un homme et que d’autres ont été blessés par des engins explosifs, dans l’intervention dont qui avait pour objectif de « rechercher des suspects terroristes » dans le camp Nour Shams. L’armée israélienne a également fait usage d’un drone « pour viser ces suspects terroristes ». Une information également rapportée par le média israélien Times of Israël.