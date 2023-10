Les mots viennent à manquer pour décrire l’horreur vécue quotidiennement par les habitants de la bande de Gaza, depuis qu’Israël bombarde l’enclave palestinienne sans relâche. C’est toute une famille qui pleure dix de ses membres, dont huit enfants, jeudi.

Les petits corps sont alignés sur le sol de la morgue de Khan Younès. Ils appartiennent au clan familial al-Bakri, selon des secouristes et des témoins. A l’hôpital européen, sept dépouilles d’enfants ont été déposées dans des couvertures mortuaires blanches, sur le point d’être refermées sur leurs visages ensanglantés, entourées de membres de leur famille, a constaté un photographe de l’AFP.

Âgés entre deux et cinq ans

Dyala (2 ans), Ayman (3 ans), Hamada (5 ans) et Zaher (2 ans) Bakri, ainsi qu’Oudai et Jamal Abou Al-Naja et Nabil et Acil Omran, âgés entre deux et cinq ans, « dormaient quand ils [les Israéliens] ont détruit la maison qui s’est écroulée sur leurs têtes », raconte à l’AFP le patriarche de la famille Bakri, Abou Mohammad Wafi al-Bakri, 67 ans.

Selon des témoins, ils se trouvaient au rez-de-chaussée de la maison de trois étages, entre Khan Younès et Rafah, et leurs corps ont été récupérés une heure après le raid. « Aucun de mes enfants n’est lié aux organisations palestiniennes. Il n’y avait pas d’hommes dans la maison au moment du bombardement », ajoute-t-il.

Les populations payent un très lourd tribut à la guerre déclenchée le 7 octobre par l’attaque du mouvement islamiste palestinien Hamas sur le sol israélien depuis la bande de Gaza. Plus de 1.400 personnes ont été tuées en Israël, en majorité des civils fauchés par balles, brûlés vifs ou morts de mutilations au premier jour de l’attaque. Les frappes israéliennes menées en représailles ont tué au moins 3.785 Palestiniens, en majorité civils, selon un décompte jeudi du ministère de la Santé du Hamas, qui a recensé au moins 1.524 décès d’enfants.