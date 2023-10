Pour mieux comprendre les derniers événements sur le conflit entre le mouvement islamiste palestinien du Hamas et Israël, 20 Minutes fait le point tous les soirs. Entre les déclarations fortes, les avancées diplomatiques ou le dramatique bilan des combats, voici l’essentiel de la journée.

L’info du jour

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a qualifié jeudi l’attaque sanglante lancée par le Hamas sur le sol israélien le 7 octobre, d'« acte de terrorisme innommable », à son arrivée pour une visite de solidarité en Israël. « Je suis en Israël, une nation en deuil. Je pleure avec vous et je me tiens avec vous contre le fléau qu’est le terrorisme. Aujourd’hui et pour toujours », a-t-il écrit sur X (ex-Twitter), ajoutant en hébreu le mot « solidarité ».

Plus de 1.400 personnes ont été tuées en Israël, la plupart des civils, depuis cette date, et 203 personnes ont été capturées, d’après des responsables israéliens. En représailles, Israël bombarde la bande de Gaza contrôlée par le Hamas, où au moins 3.478 personnes ont été tuées, en majorité des civils palestiniens, selon les autorités locales.

Le chiffre du jour

28. C’est le nombre de ressortissants français qui ont été tués dans la guerre entre le Hamas et Israël. « La France déplore le décès tragique de nouveaux ressortissants français, ce qui porte à 28 le bilan des victimes françaises », a déclaré Anne-Claire Legendre, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Elle a précisé que « sept compatriotes sont toujours portés disparus », dont certains otages du Hamas.

La phrase du jour

Il n’y a vraiment pas plus cynique que cela. »

C’est une déclaration du chancelier Olaf Scholz, qui a dénoncé jeudi le « cynisme » de Vladimir Poutine. « Je veux dire que je suis plus qu’indigné lorsqu’on apprend qu’actuellement le président russe met en garde partout contre le fait qu’il pourrait y avoir des victimes civiles dans les conflits armés », a déclaré le dirigeant allemand dans un discours devant les députés du Bundestag.

La tendance du jour

L’aide humanitaire attendue par les Palestiniens de la bande de Gaza va pouvoir commencer à transiter par le passage de Rafah, à partir de l’Egypte voisine de l’enclave en état de siège, ont annoncé dans la nuit de mercredi à jeudi les présidents américain et égyptien.

Joe Biden a affirmé avoir obtenu du président Abdel-Fattah al-Sissi de « laisser jusqu’à 20 camions traverser » au passage de Rafah, le seul qui ne soit pas contrôlé par Israël. Toutefois, cette aide ne pourra vraisemblablement pas arriver avant vendredi en raison de travaux à faire sur la route, détruite par les bombardements israéliens. Plus inquiétant encore, il n’est « pas sûr » qu’elle pourra entrer dans Gaza, prévient l’OMS ce jeudi.

« Nous exhortons ceux qui peuvent le faire à faire en sorte que cela se produise, s’il vous plaît, pour éviter la tragédie qui nous attend », a imploré jeudi Tedros Adhanom Ghebreyesus, le patron de l’OMS.