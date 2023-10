Guerre Hamas – Israël EN DIRECT : L’aide humanitaire attendue à Gaza va pouvoir arriver par l’Egypte…

07h04 : Xi Jinping dit vouloir travailler avec l’Egypte pour stabiliser le Proche-Orient

Le président chinois Xi Jinping a déclaré jeudi lors d’une rencontre à Pékin avec le Premier ministre égyptien Moustafa al-Madbouly que la Chine souhaite « apporter » davantage de « stabilité » au Proche-Orient, selon un média officiel. « La Chine est disposée à travailler avec l’Egypte afin d’apporter plus de certitude et de stabilité à la région et au monde », a indiqué le chef de l’Etat chinois selon l’agence de presse Chine nouvelle, dans le contexte de la guerre Israël-Hamas.