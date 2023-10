C’est le geste le plus fort que pouvaient faire les Etats-Unis pour soutenir Israël. Joe Biden est à Tel-Aviv mercredi pour apporter l’appui de son pays à son allié dans sa guerre face au Hamas après l’attaque terroriste du 7 octobre. Frappe sur l’hôpital de Gaza, aide humanitaire pour les habitants de l’enclave palestinienne, soutien militaire américain… Le président américain a évoqué plusieurs sujets et a notamment averti Israël de ne pas commettre les « erreurs » américaines d’après le 11 septembre.

Une roquette hors de contrôle

Depuis mardi soir et la frappe sur un hôpital dans la bande de Gaza, Israël et le Hamas se renvoient la responsabilité. Joe Biden semble avoir un avis tranché sur la question imputant la frappe qui a coûté la vie à au moins 200 personnes à une « roquette hors de contrôle » tirée par un « groupe terroriste » dans le territoire palestinien et validant ainsi la version israélienne, selon laquelle il s’agit d’un tir du Djihad islamique, qui a démenti, comme le Hamas.

« J’ai été profondément attristé et choqué par l’explosion dans l’hôpital à Gaza hier. Et sur la base de ce que j’ai vu, il apparaît que cela a été mené par la partie adverse », avait déclaré en matinée le président américain, aux côtés du Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou à Tel-Aviv. De son côté, l’Autorité palestinienne « a déposé aujourd’hui un dossier devant la CPI pour avoir une enquête concernant ce crime. Il faut une enquête internationale ».

Aide humanitaire urgente

Le président américain s’est également prononcé sur le sort de la population de la bande de Gaza qui subit les bombardements quotidiens de l’armée israélienne depuis une dizaine de jours, sans accès à l’eau, à la nourriture et à l’électricité. Les points de passages des frontières bloqués, l’aide humanitaire ne peut entrer dans l’enclave pour porter assistance aux civils. Joe Biden a alors réclamé l’entrée d’une aide humanitaire « au plus vite » dans la bande de Gaza, ce qu’Israël a approuvé selon le président américain.

« Israël n’empêchera pas l’aide humanitaire depuis l’Egypte tant qu’il s’agit de nourriture, d’eau et de médicaments pour la population civile dans le sud de la bande de Gaza », a ainsi indiqué un communiqué du bureau du Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou. « Tout approvisionnement qui arrivera au Hamas sera neutralisé ».

La libération des otages, « plus grande priorité »

Le président Biden a également estimé que la libération des otages retenus à Gaza depuis l’attaque sanglante du Hamas sur le sol israélien était « la plus grande priorité » et annoncé qu’il demanderait « cette semaine » au Congrès une aide « sans précédent » pour l’allié israélien.

Eviter le piège du terrorisme

Joe Biden a également appelé Israël à ne pas répéter les « erreurs » commises par les Etats-Unis après les attentats du 11 septembre 2001, qui avaient décidé de lancer une guerre « contre le terrorisme » en Afghanistan pour s’embourber dans un conflit qui a duré vingt ans et s’est soldé par un échec.

Solution à deux Etats

Le président américain a par ailleurs affirmé que la guerre actuelle, déclenchée par l’attaque du Hamas et qui a fait des milliers de morts, renforçait sa « détermination » en faveur d’une solution à deux Etats, israélien et palestinien.