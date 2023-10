Depuis le début du conflit entre le Hamas et Israël le 7 octobre dernier, des images violentes de propagande inondent les réseaux sociaux. Des vidéos d’enlèvements, de cadavres sous les décombres ou encore d’otages circulent particulièrement sur X, anciennement Twitter, qui ne modère presque plus sa plateforme. Difficile d’y échapper lorsqu’on a un téléphone portable. Alors comment réagir quand son enfant ou ado voit ce contenu ? La psychothérapeute Catherine Verdier a répondu à nos questions.

Les enfants n’ont physiquement pas la capacité d’évaluer et de prendre du recul sur des images violentes, leur cortex préfrontal n’est pas assez mature. « Quand ils voient ces images, leur cerveau bug tout simplement » décrit la spécialiste, « Ils prennent tous ça de plein fouet avec toutes sortes d’émotions et ne savent pas quoi en faire ». Charge aux parents d’écouter leur ressenti et, avec des adolescents, d’échanger sur les images et l’interprétation qu’ils en font.

L’analyste des enfants met aussi en garde contre le phénomène de déni que peuvent avoir certains parents et énumère les phrases à ne surtout pas dire dans ce cas. Regardez l’intégralité des conseils de la psychothérapeute Catherine Verdier dans la vidéo en tête de cet article.