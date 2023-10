Guerre Hamas – Israël EN DIRECT : Après les centaines de morts dans un hôpital de Gaza, le Hezbollah appelle à une « journée de colère »…

Bonjour à toutes et à tous. En ce mercredi 18 octobre, la rédaction de 20 Minutes est une nouvelle fois mobilisée pour vous donner l’ensemble des informations sur la situation au Proche-Orient. Alors que Joe Biden est attendu aujourd’hui en Israël, la région est plus que jamais au bord de l’embrassement. Hier soir, une explosion dont Israël et les Palestiniens se rejettent la responsabilité a tué des centaines de personnes dans un hôpital de Gaza et provoqué des condamnations internationales et des manifestations à travers le monde musulman.