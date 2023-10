« Il y avait des délégations de tout un tas de pays sauf la France. Il n’y avait pas de drapeau bleu, blanc, rouge dans l’aéroport de Ben Gourion. » C’est le constat qu’a fait Olivier Baudoin, photographe français, ce dimanche 15 septembre à l’aéroport de Tel-Aviv, au moment de monter dans un avion belge pour rentrer en France.

L’homme, originaire de Nice, est arrivé avec sa compagne et trois autres amis français à Bethléem, en Cisjordanie, pour participer à un marathon photo, prévu le 6 octobre, avec une ONG locale et l’association l’Alliance française. Le lendemain, ils sont réveillés par les premiers bombardements du Hamas et apprennent rapidement que leur vol retour EasyJet, prévu le 10 octobre, est annulé. Ils échangent alors par téléphone avec le consulat français, en vain. « On avait aucune information particulière, à part qu’il n’y avait rien. »

L’assistance aux Français, « c’est le vide sidéral »

Parallèlement, son épouse Cécile, de nationalité belge, communique avec son ambassade sur place. Sur leurs conseils, le couple arrive à se rendre à Tel-Aviv dans l’espoir d’attraper un vol vers la France. Ils déplorent la différence de communication et de moyens mis en place entre les deux consulats. « Les Belges étaient protecteurs, enveloppants et nous donnaient des conseils précis. L’État français est non seulement, pas enveloppant, mais il ne fait absolument rien », regrette le photographe.

Ni le couple, ni leurs amis français n’arriveront à avoir une place sur les premiers vols affrétés par la France, mis en place le jeudi 12 octobre. Olivier et Cécile Baudoin parviennent finalement à quitter Israël dimanche 15 octobre dans un avion militaire belge qui les ramène à Bruxelles le jour même. Pour le photographe, l’organisation de l’assistance aux Français sur place est inqualifiable : « Je ne sais pas comment qualifier le vide, si ce n’est que c’est le vide sidéral ».

Regardez l’intégralité de l’interview d’Olivier Baudoin dans la vidéo en tête de cet article.