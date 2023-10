A la frontière avec l’Egypte, au Sud, la ville palestinienne de Rafah représente désormais un point essentiel pour espérer une amélioration des conditions à l’intérieur de la bande de Gaza. Mais depuis plusieurs jours, le poste-frontière le plus stratégique actuellement est bloqué et aucun convoi humanitaire ne peut pour le moment rentrer. Pour les Gazaouis, il n’est plus tellement question de partir ou de rester désormais, mais de survivre. Les ressources essentielles, telles que l’eau, la nourriture, l’électricité et les médicaments viennent à manquer, laissant imaginer le pire.

Pourquoi le poste-frontière est-il devenu si stratégique ? Pourquoi le poste de Rafah est-il bloqué ? Pourquoi l’aide humanitaire est-elle plus qu’urgente à Gaza ? Eléments de réponse grâce à l’éclairage de Jean-François Corty, vice-président de Médecins du monde et chercheur associé à l’Institut de relations internationales et stratégiques (Iris) ainsi que de l’analyste politique palestinienne, Nour Odeh.

Pourquoi le poste-frontière est-il devenu si stratégique ?

« Une prison à ciel ouvert. » Ce sont les mots le plus souvent utilisés pour décrire la bande de Gaza, en référence au blocus imposé par Israël depuis 2007. Mais après l’attaque d’Israël par le Hamas, la situation ne fait qu’empirer. « Un siège complet » est désormais imposé par Israël privant les habitants d’eau, de nourriture, d’électricité, de carburant et de médicaments. Déjà très contrôlés, tous les points sont désormais inaccessibles laissant craindre « une catastrophe humanitaire inédite », selon les mots de l’agence de l’ONU pour les réfugiés palestiniens (Unrwa) ce dimanche.

En réalité, Rafah n’est pas l’unique porte vers Gaza. Il existe deux autres check-points : Kerem Shalom, au Sud également, et Erez, au Nord. Mais ils sont contrôlés par Israël, « qui n’aurait aucune intention de les ouvrir », remarque Nour Odeh. Le poste de Rafah, contrôlé par l’Egypte, est donc devenu le seul espoir d’acheminer des ressources à travers un corridor humanitaire et espérer sortir les civils souhaitant quitter Gaza.

Pourquoi le poste de Rafah est-il bloqué ?

Depuis plusieurs jours, des dizaines et dizaines de camions ont été envoyées depuis le nord de l’Egypte dans l’espoir d’une prochaine ouverture du poste-frontière de Rafah. A une quarantaine de kilomètres, dans la ville égyptienne d’El-Arich, les convois humanitaires s’entassent. Mais aucun ne peut avancer vers Rafah face au risque que représente la zone. En seulement vingt-quatre heures, trois bombardements ont en effet été entendus entre lundi et mardi. « Les conditions requises pour pouvoir développer l’aide humanitaire dans la bande de Gaza ne sont pas présentes. Tout le monde s’organise pour pouvoir effectuer ces missions sociales d’action humanitaire, mais celles-ci sont fortement contrariées », explique Jean-François Corty. « L’acheminement de l’aide humanitaire devient un véritable cauchemar tant d’autres ont été touchés par les bombardements », regrette, pour sa part, Nour Odeh.

Ainsi, si les espoirs reposaient depuis plusieurs jours sur Rafah, la situation traîne et inquiète autant les organisations humanitaires que les experts. « Nous voyons que les négociations avancent sur la perspective d’un corridor humanitaire. Mais celui-ci n’est pas opérationnel et fonctionnel aujourd’hui car le poste de Rafah est fermé. Les dernières tentatives pour faire rentrer du matériel par les Nations Unis il y a quelques jours se sont soldées par un bombardement et donc un retour en arrière notamment de camions qui tentaient de passer », résume encore Jean-François Corty.

Est-ce l’unique raison du blocage ?

Outre ce risque, l’Egypte fait également pression sur la communauté internationale, notamment sur les Etats-Unis qui tentent de négocier avec Israël pour laisser sortir ses ressortissants. Mais l’Egypte refuse que le poste soit uniquement dédié à leur passage. Si samedi, Israël et l’Egypte avaient trouvé un accord pour laisser Américains sortir de la bande de Gaza, le passage de Rafah n’a pourtant pas été ouvert. Lundi, le bureau du Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a finalement ajouté qu’aucun « cessez-le-feu et d’entrée d’aide humanitaire dans Gaza » ne se ferait en échange de la sortie d’étrangers.

Pour Nour Odeh, l’Egypte figure comme « l’élève sérieux et responsable » dans le conflit. « Si vous voulez que ces ressortissants américains sortent, il faut laisser au moins la chance aux Palestiniens de survivre », analyse la spécialiste. Surtout, l’Egypte craint une arrivée massive de réfugiés palestiniens sur ses terres. « Elle est la première géographiquement à être concernée par une arrivée massive de plusieurs centaines de milliers de Gazaouis si les frontières étaient ouvertes », souligne Jean-François Corty.

Pourquoi l’aide humanitaire est-elle plus qu’urgente à Gaza ?

A l’intérieur de Gaza, les habitants manquent cruellement de temps face aux ressources qui s’amenuisent de jour en jour. « Dans les magasins, les réserves de nourriture sont de quelques jours, peut-être quatre ou cinq jours », a déclaré une porte-parole de l’ONU, Abeer Etefa, lors d’un point de presse à Genève ce mardi. « 24 heures d’eau, d’électricité et de carburant », s’alarment les organisations humanitaires. Et Nour Odeh d’ajouter : « les hôpitaux manquent de tout, y compris de housses mortuaires. Ils reçoivent l’ordre d’évacuer, de ne plus accueillir de blessés, dans le Sud comme dans le Nord. Gaza ne s’accroche pas, elle survit. »

Depuis plusieurs jours, l’organisation Médecins du monde reçoit de nombreuses alertes sur la difficulté qu’ont les médecins d’effectuer leur mission. « Ils ne peuvent quasiment plus travailler. Aujourd’hui, nos collègues du Croissant rouge et nos partenaires de terrain ne peuvent pas déplacer des milliers de blessés dans les hôpitaux du Nord et ont décidé les soigner jusqu’au bout. Ils risquent de mourir par manque de traitement », regrette Jean-François Corty pour qui la réponse européenne est insuffisante. « L’aide humanitaire d’Etat est un cache-misère de son insuffisance et de sa capacité à apporter des solutions aux conflits. Elle annonce qu’elle envoie du matériel vers l’Egypte sans pour autant dénoncer les bombardements et le blocus qui sont à l’origine de cette crise humanitaire », avance notre expert.

Des équipes de Médecins du monde sont en train de se rendre en Egypte pour regrouper du matériel d’urgence et des stocks de médicament. Mais si le convoi humanitaire s’organise, le risque court toujours de voir les portes de Rafah fermées à l’arrivée. Et Nour Odeh de conclure : « la situation à Gaza est catastrophique et un convoi humanitaire est impératif. »