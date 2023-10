De France, on pourrait imager le Liban comme un pays maudit. Une Nation marquée par de multiples guerres, le terrorisme, des crises politiques, une économie ravagée… Ce narratif, Waël*, Libanais de 40 ans, le réfute dans un pragmatisme somme toute classique chez un professeur d’université. « Je n’ai pas l’impression que nous soyons un pays maudit. On subit juste le poids de notre géographie. Sur la scène régionale, à l’exception de certains pays du Golfe qui ont su développer prospérité économique et stabilité politique, qui s’en sort mieux ? Le chaos, les tensions et les conflits sont omniprésents. »

Ici donc, même quand on rejette la malédiction, le pragmatisme se teinte de fatalisme. Et ce n’est pas les combats entre Israël et la bande de Gaza, à la suite de l’attaque du Hamas le 7 octobre sur le territoire de l’Etat Hébreu, qui est de nature à rassurer. Surtout quand le Hezbollah, mouvement islamiste libanais, échange des tirs nourris avec l’armée israélienne à la frontière. Installé à Beyrouth, Waël se trouve loin des conséquences directes de la guerre. « Cela n’a pas un impact direct sur ma vie quotidienne, à part que je suis d’une manière régulière le déroulement du conflit, à Gaza ou dans le sud du Liban. »

« On a jamais vécu en paix. C’est une illusion »

Mais dans un pays où les confrontations avec Israël sont fréquentes, Waël le sait, l’embrasement rôde, même dans la capitale. « Il y a un risque accru de guerre avec Israël. Cela pourrait éclater sans aucun préavis », redoute-t-il. Des proches à lui ont déjà quitté le pays ces derniers jours. Pour le moment, Waël reste.

Dans ce conflit, il y a le cœur – « comme beaucoup de Libanais, je condamne la guerre contre la population civile à Gaza et soutiens le peuple palestinien ». Et la raison – « Comme une bonne partie de la population, je ne souhaite pas que le Liban entre en guerre ». Avec Waël, c’est toujours le principe de réalité qui l’emporte, et celui-ci est limpide : « L’armée israélienne est connue pour sa force destructrice. Il suffit de regarder ce qu’il se passe à Gaza en ce moment. Et durant la guerre de 2006, Israël a lourdement bombardé les infrastructures libanaises ».

Une guerre, ou plutôt des guerres, encore dans toutes les mémoires : « Comme beaucoup des gens de mon âge, on a connu et survécu à plusieurs épisodes de guerre avec Israël, mais aussi à la guerre civile, entre 1975 et 1990. ». C’est le sort du Liban. « On n’a jamais vécu en paix, et dans cette région du monde, cela reste une illusion ». Ni romantisme ou connotation épique dans ses propos. « Ce n’est pas une balade, la guerre est horrible pour tout le monde. »

Le Hezbollah, objet de division au pays

« Je ne suis pas partisan du Hezbollah, reprend Waël. Les Libanais sont divisés vis-à-vis de son rôle dans le jeu politique intérieur, et sur son implication dans les conflits de la région. Une partie de la population a haussé la voix, réclamant la neutralité du Hezbollah vis-à-vis de la guerre à Gaza ». Des forces politiques opposées au Hezbollah ont adopté le slogan suivant : « Solidarité avec Gaza et les Palestiniens mais contre l’extension du conflit au Liban », renseigne Waël. Mais d’autres partis, notamment le Courant patriotique libre, ont déclaré ouvertement leur support à Hezbollah dans le cas d’une guerre éventuelle.

Le Liban, vraiment pas maudit ? « Il est vrai qu’avec la crise économique et l’explosion du port de Beyrouth, en août 2020, les sentiments de déception et de frustration sont forts. Mais le pays a le potentiel de sortir. Plusieurs événements dramatiques ont déjà eu lieu depuis l’indépendance en 1943. A chaque fois, on a réussi toujours à se reconstruire. »

* A la demande de notre interlocuteur, son prénom a été modifié.