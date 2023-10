La moindre étincelle peut embraser tout Moyen-Orient. Les tensions sont extrêmement vives depuis l’attaque terroriste du 7 octobre du Hamas contre Israël, qui a fait quelque 1.400 morts. En réponse, l’armée israélienne bombarde quotidiennement la bande de Gaza, faisant plus de 2.750 victimes et semble préparer une intervention terrestre pour éliminer la structure du Hamas. L’Etat hébreu doit par ailleurs surveiller sa frontière nord avec le Liban, où son affrontement avec le Hezbollah se traduit par des échanges de tirs de missiles et de roquettes intensifiés depuis plusieurs jours. Israël a d’ailleurs fait évacuer la frontière après la mort d’un civil israélien dimanche.

De quoi faire craindre l’apparition d’un nouveau front dans la guerre déclarée entre le Hamas et Israël. Le conflit « changerait alors d’échelle, de paradigme, avec des conséquences pour tout le Moyen-Orient et le système international », prévient Adel Bakawan, directeur du centre français de recherche sur l’Irak. Le Hezbollah, comme Israël, n’a toutefois aucun intérêt à lancer les hostilités. Explications.

Les échanges de tirs entre Israël et le Hezbollah peuvent-ils aboutir à l’ouverture d’un nouveau front ?

Chacun des deux parties montre ses muscles mais aucun ne semble vouloir réellement frapper. Si la température monte à la frontière libanaise entre l’armée israélienne et le Hezbollah, allié du Hamas, avec la multiplication des accrochages meurtriers, « ce qui se passe ne dépasse pas la stratégie de gestion du rapport de force », selon Adel Bakawan. Autrement dit, « ça ne dépasse pas l’habituel, le quotidien », ajoute-t-il. « Ces tirs d’intimidation des deux côtés c’est une exposition des forces afin de s’imposer dans le jeu, c’est un jeu d’intimidation dangereux car on frôle la guerre, mais il y a une sorte de retenue », complète Pascale Asmar, analyste de discours politique et médiatique et chercheuse indépendante au Liban.

Pour la chercheuse, il s’agit ainsi de « messages envoyés à Israël et ses alliés américains et européens » par l’Iran, dont le Hezbollah est « le bras armé » au Moyen-Orient. Il est peu probable que ces provocations mutuelles ne déclenchent une véritable guerre entre le Hezbollah et Israël. Ce ne serait pas la première fois, mais « le contexte est bien différent qu’en 2006 », rappelle Pascale Asmar. Aujourd’hui, ni l’un ni l’autre n’a d’intérêt au déclenchement d’un conflit ouvert qui pourrait avoir des conséquences bien plus larges au niveau régional et mondial.

Pourquoi ni le Hezbollah, ni Israël, n’a d’intérêt à se battre ouvertement ?

Ces actes de présence n’ont donc pas pour but d’aller beaucoup plus loin. Un accord a été trouvé il y a presqu’un an jour pour jour entre le Liban et Israël sur la question de l’exploitation des gisements offshore de gaz en Méditerranée. Une problématique énergétique d’autant plus importante à l’aune de la guerre en Ukraine. D’autre part, le Hezbollah est déjà bien occupé à l’intérieur du Liban en proie à une crise multiple, économique, politique et « un contexte interne qui ne permet pas d’avoir plus de dégâts. Le Liban a déjà touché le font, ça pourrait se retourner contre le Hezbollah », rappelle Pascale Asmar.

Et pas question de remettre en cause son statut au Liban. « Aujourd’hui, malgré son grand discours sur le front de la Résistance, le Hezbollah est enraciné dans ce qui se passe au Liban et s’il est théoriquement concerné par la Palestine, il n’a aucune stratégie d’action concrète pour soutenir le Hamas, il est plus dans l’instrumentalisation, la capitalisation du conflit », développe Adel Bakawan. « Il gère indirectement le Liban et s’il entre en guerre avec Israël, ce n’est pas dit qu’il ne perde pas son monopole de l’Etat libanais », abonde-t-il. « Il y a une réciprocité d’intérêts », résume Adel Bakawan.

Quels sont les éléments qui pourraient déclencher un autre front dans la guerre ?

Certaines lignes rouges pourraient néanmoins déclencher la fureur du Hezbollah, à commencer par la participation des Etats-Unis au conflit. Ces derniers n’ont aucun intérêt à participer activement à cette guerre. Joe Biden est en campagne électorale en vue de sa réélection l’année prochaine et entend convaincre son électoral que la région du Moyen-Orient est plus sûre aujourd’hui qu’avant son arrivée. « Selon toutes les probabilités, on va vers le respect de cette ligne rouge », estime ainsi Adel Bakawan.

Si cette intervention américaine est donc exclue pour le moment, la question des otages étrangers pourrait changer la donne, notamment si un otage américain était exécuté par le Hamas. C’est le scénario qui avait poussé Washington à entrer en guerre contre l’Etat islamique en Syrie. Alors que Barack Obama refusait de s’engager, il a été poussé par l’exécution mise en scène de plusieurs journalistes américains par le groupe terroriste. D’autres lignes rouges ont été établies par le Hezbollah : l’occupation totale du territoire de la bande de Gaza par l’armée israélienne, ou une attaque sur les infrastructures nucléaires iraniennes.

Un troisième front pour mener à une troisième guerre mondiale ?

C’est le scénario catastrophe. Le pire imaginable. Car si ce front s’ouvre, il ne s’ouvre pas tout seul. C’est toute la région qui pourrait se perdre dans un conflit armé qui pourrait devenir mondial avec la participation des Etats occidentaux alliés d’Israël. « On changerait d’échelle », alerte ainsi Adel Bakawan. Aux côtés du Hezbollah, il faut prévoir aussi une probable participation de l’armée syrienne. Israël serait alors cernée de trois côtés. « Israël a la capacité de gérer trois fronts - le plateau du Golan, le sud Liban et Gaza - mais les conséquences seraient dramatiques pour le Moyen-Orient », ajoute le chercheur. De plus, « il n’y a aucune garantie que d’autres pays ne s’engouffrent pas dans le conflit, comme l’Arabie saoudite, l’Egypte, l’Irak, l’Iran bien sûr, mais aussi la Turquie… », poursuit-il.

Entrer dans cette guerre pour le Hezbollah serait « une opération suicidaire, tout le Moyen-Orient pourrait brûler », indique encore Pascale Asmar. C’est pour cela que les Etats-Unis et autres puissances comme la France font tout pour tenter de calmer le jeu. Emmanuel Macron a ainsi « mis en garde » dimanche le président iranien Ebrahim Raïssi « contre toute escalade ou extension du conflit » entre Israël et le Hamas, « notamment au Liban ». Les pays occidentaux ne peuvent en effet pas se payer le luxe d’une autre guerre, en même temps qu’ils fournissent déjà une aide matérielle d’ampleur à l’Ukraine.