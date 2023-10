Guerre Hamas - Israël EN DIRECT : Joe Biden prévient que l’occupation de Gaza par Israël serait une « grave erreur »…

07h10 : Biden condamne le meurtre d’un enfant musulman aux Etats-Unis, un « acte de haine horrible »

Le président américain Joe Biden a condamné dimanche le meurtre d’un garçon musulman de six ans qui a été poignardé près de Chicago, dénonçant un « acte de haine horrible », lié selon la police à la guerre entre Israël et le Hamas. L’enfant, qui a reçu samedi 26 coups de couteau, est décédé à l’hôpital. Sa mère de 32 ans devrait elle survivre, selon un communiqué du bureau du shérif du comté de Will, dans l’Illinois (nord-est), qui a qualifié l’attaque d'« odieuse ».

« Les enquêteurs ont pu déterminer que les deux victimes de cette attaque violente ont été ciblées par le suspect parce qu’elles sont musulmanes et en raison du conflit en cours au Proche-Orient impliquant le Hamas et les Israéliens », indique le communiqué, qui précise que la tuerie a eu lieu à environ 64 kilomètres à l’ouest de Chicago. Dans un communiqué publié dimanche, Joe Biden a confirmé que la femme était la mère du garçon et a affirmé que leur « famille musulmane palestinienne était venue en Amérique pour y chercher ce que nous cherchons tous : un refuge pour vivre, apprendre et prier en paix ».