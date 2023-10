L'actualité a été marquée par l'émotion après l'attaque du professeur de français par un ancien élève radicalisé dans un lycée d'Arras et par la monté des tensions à la frontière israélo-libannaise tandis que Israël demande toujours l'évacuation des civils du nord de la bande de Gaza avant son offensive terrestre. Et sur une note plus légère, on attends avec impatience de voir ce que le XV de France a dans le ventre lors de sa rencontre ce soir avec l'Afrique du Sud en quart de final de la Coupe du monde de rugby.

1. Hommage à Dominique Bernard, le professeur assassiné à Arras vendredi

Plus de 5.000 personnes, selon la préfecture, se sont réunies à Arras (Pas-de-Calais) en mémoire de Dominique Bernard, le professeur de français poignardé à mort vendredi par un ancien élève radicalisé, un attentat islamiste après lequel le gouvernement s'efforce d'afficher sa « fermeté ».

Rendez-vous avait été donné sur la place centrale de la ville, non loin de la cité scolaire Gambetta, théâtre de l'attaque, survenue dans un contexte marqué par les craintes d'importation en France du conflit au Proche-Orient.

La sirène de la ville a d'abord retenti à plusieurs reprises sur la place, noire de monde, dans un silence de plomb, avant des prises de parole.

« Arras est à l'épreuve, mais Arras est debout, vous êtes debout, nous sommes debout », a lancé le maire divers centre, Frédéric Leturque, aux participants, dont certains avaient les larmes aux yeux.

2. Escalade des tensions au Proche-Orient

La tension monte dangereusement à la frontière entre le Liban et Israël, où les accrochages meurtriers se multiplient entre le Hezbollah libanais et l'armée israélienne, faisant craindre une escalade régionale de la guerre entre Israël et le Hamas.

Ces craintes ont été renforcées dimanche par des avertissements de Téhéran, parrain du Hezbollah, sur un possible « élargissement du conflit ». Washington de son côté a dit redouter une « escalade » et une « possible implication de l'Iran ».

Sur le terrain, les affrontements et tentatives d'infiltration en Israël depuis le Liban se multiplient. Dimanche, un civil israélien a été tué et plusieurs autres blessés à Shtula, dans le nord d'Israël, par un tir de missile revendiqué par le Hezbollah, allié du Hamas palestinien en guerre contre Israël.

3. La France affronte l'Afrique du Sud au rugby

Obano, la girafe mâle du parc animalier de Branféré dans le Morbihan, spécialiste des pronostics sportifs pendant cette Coupe du monde de rugby, a prédit une victoire du XV de France ce soir contre l'Afrique du Sud. Peut-on lui faire confiance ? En tout cas, les Bleus vont devoir livrer un match de haute volée face au tenant du titre, afin de conserver leur rêve d’un premier titre mondial. Les hommes de Fabien Galthié pourront notamment compter sur leur capitaine Antoine Dupont, de retour (casqué) comme titulaire après sa fracture maxillo-zygomatique et dont le retour incertain a tenu les supporters en haleines depuis 3 semaines.

4. Le réalisateur iranien Dariush Mehrjui et sa femme assassinés

Le célèbre réalisateur iranien Dariush Mehrjui « tué par de multiples coups de couteau au cou », a annoncé le chef de la justice de la province d'Alborz, samedi soir avec son épouse à leur domicile près de Téhéran. Les circonstances de ce double meurtre restent mystérieuses.

Dariush Mehrjui, qui avait 83 ans, est considéré comme l'un des plus grands représentants du cinéma iranien pour avoir été réalisateur, producteur et scénariste durant six décennies au cours desquelles il a été confronté à la censure avant et après la révolution islamique de 1979. Il a notamment réalisé en 1969 La vache, l'un des premiers films de la nouvelle vague du cinéma de son pays et récompensé par le prix du jury à la Mostra de Venise en 1971. Son épouse Vahideh Mohammadifar, qui avait 54 ans, était également scénariste et scénographe.

5. Le drapeau azerbaïdjanais au Haut-Karabakh

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliev a hissé dimanche le drapeau national pour la première fois à Stepanakert, capitale du Haut-Karabakh, région reprise en septembre aux séparatistes arméniens à l'issue d'une offensive militaire éclair de Bakou.

« Nous avons réalisé ce que nous voulions, nous avons accompli le rêve du peuple azerbaïdjanais depuis des décennies », a déclaré M. Aliev dans un discours victorieux à Stepanakert, appelé Khankendi en azéri. « Nous avons repris nos terres ». « C'est un grand bonheur et un événement historique », a poursuivi M. Aliev, après avoir hissé le drapeau. Il a assuré que « hisser le drapeau azerbaïdjanais » dans le Haut-Karabakh était son « objectif numéro un » depuis son accession à la présidence, il y a 20 ans.

