3h40 : MSF appelle Israël à « faire preuve d’humanité » à Gaza

L’ONG Médecins sans frontières (MSF) a exhorté samedi Israël à « faire preuve de la plus élémentaire humanité » dans ses opérations militaires dans la bande de Gaza, estimant que la situation était « aussi absurde qu’intolérable ». « Nous sommes extrêmement inquiets du sort des personnes qui n’ont pas pu se déplacer, comme les blessés, les malades, les soignants et dont on peut craindre l’anéantissement au vu des déclarations des autorités militaires israéliennes », a déclaré la présidente de MSF France, Isabelle Defourny.

Elle a également demandé que les habitants puissent quitter l’enclave palestinienne assiégée et soumise à un blocus pour se réfugier dans l’Egypte voisine. « L’injonction faite à près de 1,1 million de personnes de se déplacer en quelques heures vers un territoire déjà surpeuplé et avec un accès précaire à la nourriture, à l’eau et aux soins est aussi absurde qu’intolérable », a-t-elle fait valoir. L’ONG a lancé un appel pour que des zones de sécurité soient maintenues dans le nord et que des cessez-le-feu réguliers soient instaurés.