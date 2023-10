« Comportements provocateurs », « propos antisémites », actes « d’intimidation »… Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a dénoncé ce vendredi « l’augmentation répugnante » du nombre des actes antisémites ces derniers jours au Royaume-Uni après les attaques du Hamas contre Israël. « Nous ne tolérerons absolument pas les gens qui incitent à la haine, à la violence ou au racisme », a déclaré aux chaînes de télévision britanniques le chef du gouvernement qui s’exprimait de Suède, où il participe à un sommet avec les alliés d’Europe du Nord.

Le gouvernement britannique avait annoncé jeudi avoir enregistré 139 actes antisémites en quatre jours, soit cinq fois plus que l’an dernier sur la même période.

1.000 agents affectés à des patrouilles pour rassurer la population

La police de Londres a souligné vendredi au cours d’une conférence de presse que la capitale britannique avait connu une « augmentation massive » du nombre des actes antisémites depuis le début du nouveau conflit entre Israël et le Hamas.

Selon les chiffres fournis tous les 15 jours par Scotland Yard, et qui couvrent aussi la semaine ayant précédé l’assaut du mouvement islamiste palestinien, 105 incidents et 75 délits antisémites ont été recensés à Londres entre le 30 septembre et le 13 octobre, contre 14 incidents et 12 délits au cours de la période correspondante en 2022. Le commissaire-adjoint Laurence Taylor a évoqué des « comportements provocateurs », des « propos antisémites », des actes « d’intimidation à l’extérieur des synagogues », ainsi que d’autres infractions plus graves.

La police de Londres dit avoir affecté 1.000 agents à des patrouilles pour rassurer la population. Plus de 1.000 agents vont aussi être déployés samedi pour une manifestation pro-palestinienne prévue à midi dans la capitale, à laquelle des milliers de personnes devraient participer.

Des écoles juives fermées

Trois écoles juives du nord de Londres ont été fermées ce vendredi par mesure de sécurité à la veille de ces manifestations, bien qu’il n’y ait pas de « risque immédiat », a précisé à la BBC David Landau, le directeur de l’un de ces établissements. Le Community Security Trust (CST), une association militant contre l’antisémitisme à l’égard des juifs britanniques, a toutefois estimé que les écoles du pays devaient rester ouvertes.

Le gouvernement britannique a annoncé jeudi attribuer trois millions de livres sterling (3,5 millions d’euros) supplémentaires à l’organisation chargée de veiller à la sécurité de la communauté juive « pour que les institutions juives - qu’il s’agisse de synagogues ou d’écoles - bénéficient de toute la protection dont elles ont besoin ».