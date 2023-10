8h00 : Bienvenue dans ce nouveau Live

Bonjour à toutes et à tous. En ce samedi 13 octobre, la rédaction de 20 Minutes se mobilise une nouvelle fois pour vous donner l’ensemble des informations sur la situation au Proche-Orient, au 8e jour de la guerre entre Israël et le Hamas. La grande question n'est pas tant de savoir si l'Etat hébreu lancera une vaste offensive terrestre dans la bande de Gaza, mais quand. Deux reponsables israéliens ont affirmé vendredi soir aux médias américains qu'une invasion était « imminente ». Plus d'un millions de Palestiniens vivent au nord du territoire, et si des milliers ont tenté d'évacuer vers le sud, la plupart des habitants n'ont nulle part où aller, alors que les frontières des pays voisins sont fermées, notamment celle de l'Egypte.