Sous 24 heures, l’ordre d’évacuation de plus d’un million de Palestiniens semble irréaliste. Pourtant, Israël a exigé ce vendredi que « tous les civils » de la ville de Gaza se déplacent vers le sud de la bande de Gaza « pour leur propre sécurité et protection », au septième jour de sa guerre contre le Hamas. Les civils devront « se rendre dans le secteur au sud du Wadi Gaza », un ruisseau situé au sud de la ville de Gaza, a ajouté l’armée israélienne. « Vous ne serez autorisés à retourner dans la ville de Gaza que lorsqu’une autre annonce le permettant sera faite », a précisé ce communiqué.

Le Hamas a déjà fait part de son refus. « Notre peuple palestinien rejette la menace des dirigeants de l’occupation et ses appels à quitter leurs maisons et à fuir vers le sud ou l’Egypte », affirme ce communiqué.

Désastre humanitaire

A New York, le porte-parole du secrétaire général de l’ONU, Stéphane Dujarric, a confirmé que l’armée israélienne avait informé l’organisation de cet ordre d’évacuation, qui concerne selon lui environ 1,1 million d’habitants du nord de la bande de Gaza. Il a averti qu’une évacuation d’une telle ampleur était « impossible sans provoquer des conséquences humanitaires dévastatrices ». Dans ces circonstances, « les Nations Unies appellent fortement à ce que cet ordre (…) soit annulé pour empêcher de transformer ce qui est déjà une tragédie en une situation calamiteuse », a-t-il insisté.

L’ambassadeur d’Israël à l’ONU, Gilad Erdan, a vivement réagi. « La réponse de l’ONU à l’alerte préalable d’Israël envers les habitants de Gaza est honteuse », a-t-il écrit dans un message envoyé à l’AFP par ses services, accusant l’ONU d’avoir « fermé les yeux face au Hamas ».

L’agence de l’ONU pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) a annoncé vendredi sur son compte X (ex-Twitter) le transfert de son centre d’opérations et de son personnel vers le sud de la bande de Gaza, « afin de poursuivre ses opérations humanitaires et le soutien à son personnel et aux réfugiés palestiniens ».