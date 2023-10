07h41 : Otages français, lutte contre l’antisémitisme… Ce qu’il faut retenir de l’allocution de Macron

Hier soir, Emmanuel Macron a « condamné de la manière la plus ferme ces actes atroces », appelant l’Etat hébreu à une réponse « juste » après les attaques du Hamas qui ont fait plus de 1.200 morts en Israël, dont 13 Français. Dans une allocution télévisée de 11 minutes, le président français a promis de « mettre tout en œuvre pour faire revenir sains et saufs » les otages français, avec 17 personnes portées disparues, et « de ne laisser prospérer aucune parole, aucun acte antisémite » dans l’Hexagone.

