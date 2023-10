Vous avez raté les derniers événements sur le conflit entre le mouvement islamiste palestinien du Hamas et Israël ? 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 20h30. Qui a fait quoi ? Qui a dit quoi ? Où en sommes-nous ? La réponse ci-dessous.

L’info du jour

Le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, s’est rendu à Tel-Aviv ce jeudi afin de rencontrer Benyamin Netanyahou, dont le pays est un proche allié des Etats-Unis. Washington a déjà fourni une aide militaire supplémentaire à Israël depuis le début de la guerre contre le Hamas qui contrôle la bande de Gaza. Antony Blinken a affirmé avoir évoqué avec Israël les « besoins humanitaires » de la bande de Gaza, pilonnée et assiégée par l’armée israélienne, tout en défendant le droit de riposter à l’attaque meurtrière du Hamas. Une rencontre entre le représentant américain et Mahmoud Abbas et le roi Abdallah II est aussi prévue ce vendredi en Jordanie.

Le chiffre du jour

4.000. C’est la quantité, en tonnes, d’explosif qui ont été utilisées par Israël pour frapper Gaza depuis samedi. « Environ 6.000 bombes ont été larguées sur la bande de Gaza pour un poids total de 4.000 tonnes d’explosifs », depuis le début de la riposte israélienne à l’attaque lancée samedi par le Hamas, qui a tué « des centaines de terroristes », ajouté le communiqué de l’armée israélienne.

La phrase du jour

Je rejette les pratiques consistant à tuer des civils ou à les maltraiter dans les deux camps »

C’est la première déclaration publique du président palestinien, Mahmoud Abbas, depuis le début de la guerre entre le Hamas et Israël. Il a exigé ce jeudi « la fin immédiate de l’agression » contre le peuple palestinien.

La tendance du jour

Rien n’a encore été décidé, assure l’armée israélienne. Toutefois, cette dernière se prépare à une possible manœuvre terrestre sur la bande de Gaza. « Ça pourrait être par voie aérienne, ça pourrait être conjointement à partir de la mer et des airs. Nous attendons de voir ce que nos responsables politiques décident éventuellement au sol [mais] cela n’a pas encore été décidé », a déclaré le lieutenant-colonel Richard Hecht.

« Tout comme l’EI a été écrasé, le Hamas sera écrasé. Et le Hamas devrait être traité exactement de la même manière que l’EI », a promis le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou lors d’une conférence de presse ce jeudi. L’armée a déployé des dizaines de milliers de soldats à la frontière avec l’enclave palestinienne, tout en poursuivant les bombardements visant les infrastructures, les commandants et les centres d’opérations du Hamas, selon l’armée.