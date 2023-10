Céline, 32 ans, Karin, 24 ans, Eitan, 12 ans, et les cinq membres de la famille Kalderon, le père, la grand-mère, les petits frère et sœur et la cousine de Gaya. Ces Franco-Israéliens ont disparu depuis cinq jours et pourraient être retenus en otage par le Hamas. Ce jeudi après-midi, à Tel-Aviv, pendant plus d’une heure, les témoignages de leurs proches se sont succédé, entrecoupés de larmes et de supplications. Ils réclament tous une chose, que le président de la République française agisse pour « ramener [leurs] proches ». Selon les dernières informations, dix-sept ressortissants français, dont quatre enfants, sont toujours portés disparus depuis l’attaque du Hamas contre Israël.

« Emmanuel Macron devrait réagir aujourd’hui comme si le Hamas avait agi à Paris, comme si ce groupe terroriste avait kidnappé des enfants français à Paris, comme si c’était arrivé à Paris, a insisté Ido Nagar, le mari de Céline Ben-David Nagar, une femme de 32 ans, qui se rendait à une fête dans le sud d’Israël. Toutes ces personnes sont Françaises. La France a le devoir de faire quelque chose pour elles. » Avant de supplier : « S’il vous plaît, ramenez ma femme à sa fille ! » La petite Eli vient de fêter ses six mois.

« Vous avez le pouvoir de ramener nos disparus »

Meitav Journo, dont la sœur de 24 ans était à la rave party, s’est également adressée au chef de l’Etat : « Vous avez le pouvoir de ramener nos disparus. Je veux le retour de ma sœur, je veux que mon pays redevienne comme avant. » La dernière fois qu’elle a vu sa petite sœur, c’était samedi, dans une vidéo de quelques secondes, devant une ambulance privée avec deux autres jeunes femmes. « Depuis, plus rien », a-t-elle indiqué en précisant que le Hamas avait pillé tous les téléphones portables.

De son côté, Gaya Kalderon a vu sur les réseaux sociaux des images montrant son petit frère de 12 ans se faire enlever près de chez son père. Cinq membres de sa famille sont portés disparus. « Je n’ai plus une grande partie de ma famille. Et je n’ai plus de maison, elle a été brûlée, a-t-elle déclaré, la voix remplie d’émotions et les yeux pleins de larmes. Je ne sais plus où aller. Je ne comprends pas comment on peut être aussi inhumain ? ! Je veux simplement que ce cauchemar se termine et qu’on se retrouve tous à la maison. »

« Ma fille était partie pour danser, pas pour faire la guerre »

Les dernières nouvelles de Céline aussi remontent à samedi matin, quand elle a assuré à son mari que « des soldats » arrivaient et qu’il ne devait pas s’inquiéter. Il s’agissait en réalité de combattants du Hamas. Son mari qui est allé sur les lieux le lendemain n’a pas retrouvé son corps ni ceux de ses amis. « On veut savoir si elle vivante. On ne lâchera pas l’affaire », a souligné son frère Samuel.

« Je demande l’intervention de la France et de tout le monde, pour avoir des informations sur mes enfants, mais aussi tous ceux qui ont disparu », a déclaré Batsheva Yahalomi, mère d’Eitan, un adolescent de 12 ans dont elle est sans nouvelles depuis samedi. Il a été enlevé alors qu’il vivait avec sa famille dans le kibboutz de Nir Oz, à quelques centaines de mètres de la bande de Gaza. « Nous, on voulait la paix. Aujourd’hui, il n’y a plus de kibboutz, tout a été détruit », a-t-elle confié au cours de la conférence de presse.

Elle aussi a été kidnappée avec sa fille et son bébé. Elles ont réussi à s’échapper grâce à l’arrivée de deux chars, près de Gaza, et à la chute du conducteur du deux-roues sur lequel elles étaient. C’est le dernier moment où elle a vu son fils. « Mon cœur est brisé. Je ne souhaite à aucune mère de ne pas savoir où est son enfant », s’est-elle exprimée avec tristesse. Tout autant désemparé, le père de Karin, Doron Journo, a lâché : « Ma fille avait toute la vie devant elle. On ne sait pas si elle est morte. Elle était partie pour danser, pas pour faire la guerre. » Le dernier message qu’il a reçu de sa part était : « Si je ne reviens pas, je vous aime beaucoup. »