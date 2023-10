Samedi matin, Inbal Rabin-Lieberman avait peut-être en tête son vingt-sixième anniversaire, prévu deux jours plus tard, au moment où elle entend les premières explosions de l’attaque du Hamas. Tirée de sa rêverie en ce jour de shabbat, elle comprend rapidement qu’il ne s’agit pas que du bruit habituel des roquettes au loin. L’attaque est bien plus sérieuse. Très vite, elle se rend à l’armurerie du kibboutz Nir Am, à deux kilomètres au nord-est de la bande de Gaza, dont elle est coordinatrice de la sécurité.

« Elle a couru comme une folle de maison en maison pour donner l’alerte. Elle a été l’une des premières dans tout le pays à comprendre ce qui se passait », raconte au quotidien The Times of Israël son oncle Ami Rabin. Les femmes et les enfants mis à l’abri, Inbal Rabin-Lieberman distribue les armes à l’équipe de sécurité du kibboutz et positionne tout le monde pour tendre une embuscade aux 25 combattants palestiniens qui arrivent.

S’ensuivent plusieurs heures d’échanges de coups de feu. Au bout de presque 4 heures de combat, Inbal Rabin-Lieberman a éliminé cinq terroristes à elle seule, selon les médias locaux. Ses hommes sont venus à bout des vingt autres. Aucun membre du kibboutz de Nir Am n’est mort ce samedi. Evacuée avec sa communauté un peu plus tard, Inbal Rabin-Lieberman a été décorée par le maire de Tel-Aviv. « Avec sang-froid, avec courage, elle a sauvé des dizaines de vies. Grâce à elle, le kibboutz Nir Am a été sauvé », écrit Ron Huldai sur Facebook. Après cinq jours de combat, Israël tient son « héroïne ».