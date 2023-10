« Le dernier message qu’on a reçu d’elle date de samedi, à 7h11. Elle a écrit “Ne t’inquiète pas, des soldats sont là”. En fait, ce n’étaient pas des soldats mais des barbares. » Ce jeudi, à Tel-Aviv, lors d’une conférence de presse tenue par les familles de ressortissants français disparus, Samuel Ben-David, très ému, a partagé les dernières informations qu’il a eues de sa sœur, Céline.

Depuis cinq jours, cette jeune Franco-Israélienne de 32 ans, qui a vécu toute son enfance à Lyon et qui est mère d’un bébé de six mois, n’a plus donné signe de vie. Elle se rendait, avec un couple d’amis au festival Tribe of Nova, au sud d’Israël, près de la frontière avec la bande de Gaza. « Ils ne sont jamais arrivés à cette fête », a indiqué son frère. Les trois amis étaient partis le matin même pour profiter des concerts dans la journée et avaient prévu de rentrer dans l’après-midi.

Ido Nagar, son mari, s’est rendu sur place dès le lendemain de l’attaque du Hamas et n’a pas trouvé son corps. Ni celui de ses amis. Il a simplement découvert leur véhicule, criblé de balles, à « un ou deux kilomètres » du site du festival. Mais aucun signe de sa compagne. D’après Samuel, « quand ils ont entendu les alarmes et les tirs de roquettes, ils se sont réfugiés vers un abri et sont tombés sur des terroristes ».

Dans la semaine, les proches de cette jeune femme ont reçu un témoignage d’un homme qui s’était réfugié avec elle et qui leur a précisé qu’à ce moment-là, elle était la seule qui n’était pas blessée. « Depuis, plus de nouvelles de personne », a dit dans un souffle, Samuel.

« J’espère que ma femme a été prise en otage »

« Ça fait cinq jours qu’elle ne peut pas prendre son cachet, a rappelé Ido Nagar. Ça fait également cinq jours qu’elle n’allaite plus sa fille Eli de six mois. » Plus tôt dans la semaine, il avait précisé sur Facebook, avoir reçu « d’innombrables messages de soutiens » depuis son témoignage sur une chaîne d’informations israélienne. De nombreuses personnes lui ont également fait don de lait maternel. N’ayant plus besoin de lait, il a alors demandé de continuer de « faire écho » à son nom « partout dans le monde » pour exiger d’avoir de ses nouvelles. « Aidez-moi à ramener Céline à la maison », a-t-il écrit dans sa publication.

Ce jeudi, lors de la conférence de presse, il a ajouté : « Nous avons encore un espoir. Et je n’arrive pas à croire que c’est ce que je souhaite mais j’espère que ma femme a été prise en otage et qu’elle est vivante pour qu’elle puisse rentrer à la maison. » Puis, de supplier : « S’il vous plaît, ramenez ma femme à sa fille ! Eli a besoin de sa mère. »

Emmanuel Macron doit faire « comme si c’était arrivé à Paris »

« Démunis » et « désemparés », selon les mots de Yaëlle Krief, la responsable du comité de recherches de Céline, ses proches espèrent désormais une intervention du président de la République française. « Tant que nous n’avons pas un appel pour nous dire que nous avons retrouvé son corps ou alors, des images du Hamas, pour savoir si elle est retenue en otage, nous sommes dans une attente insoutenable », a-t-elle poursuivi. Selon elle, les instances internationales ont le pouvoir de faire avancer les choses et « c’est ce qu’attendent ces familles ».

« Tous les disparus [dix-sept selon les dernières informations jeudi soir, dont quatre enfants] sont Français, s’est exclamé Ido Nagar. La France a le devoir de faire quelque chose. » Et d’ajouter : « Emmanuel Macron devrait réagir aujourd’hui comme si le Hamas avait agi à Paris, comme si ce groupe terroriste avait kidnappé des enfants français à Paris, comme si c’était arrivé à Paris. » Samuel Ben-David a conclu : « Le président de la République doit tout faire pour faire sortir ces civils des mains du Hamas. Nous devons tous récupérer nos familles. »