La famille d’un Français résidant en Israël a porté plainte ce jeudi à Paris contre le Hamas. Elle accuse le mouvement palestinien d’avoir enlevé leur proche et demandant qu’il soit poursuivi pour crimes contre l’humanité, a annoncé son avocat Nathanaël Majster. La plainte a été déposée auprès du Parquet national antiterroriste (Pnat), a-t-il précisé.

Le 7 octobre, en plein Shabbat, le repos juif hebdomadaire, des centaines de combattants du Hamas ont infiltré Israël à bord de véhicules, par les airs et la mer, pour tuer plus d’un millier de civils dans la rue, chez eux ou en pleine rave party, semant la terreur sous un déluge de roquettes.

Le père qui s’était précipité pour sauver sa fille a disparu

Ce jour-là, Marc Perez, un Français né en Israël et âgé de 51 ans, a « reçu un appel » de sa fille âgée de 20 ans, qui participait à la rave où des combattants palestiniens ont fait irruption, tuant 270 personnes d’après les autorités. « Immédiatement, Marc Perez a pris son véhicule et s’est rendu sur les lieux du massacre pour tenter de sauver sa fille », détaille la plainte.

Alors que la jeune fille parvient à « s’enfuir des lieux », la famille n’a plus de nouvelles du père. Elle soupçonne qu’il a été enlevé par le Hamas, n’ayant pas retrouvé son corps dans les hôpitaux israéliens. « Il n’y a aucun élément montrant qu’il a été blessé ou tué actuellement, tout porte à croire qu’il a été enlevé », a expliqué Me Majster. La famille, contactée par les enquêteurs israéliens, a indiqué que certaines de ses affaires avaient été retrouvées : sa voiture, son téléphone portable et une chaussure.

Accusations d'« intentions génocidaires »

La famille attend « de la justice française (…) que Marc Perez soit recherché et ramené sain et sauf dans sa famille ». Elle demande que le Hamas, les Brigades al-Qassam (la branche militaire du mouvement) et toute personne physique « que les investigations feront connaître » soient poursuivis pour crimes contre l’humanité. La plainte dénonce le « mode opératoire des massacres et enlèvements de civils », mais aussi « l’idéologie qui sous-tend ces massacres », accusant le Hamas « d’intention génocidaire ».

« Le caractère particulièrement atroce de l’exécution des victimes paraît également témoigner d’une volonté de s’en prendre à l’essence même des victimes, derrière leur existence afin de s’en prendre à travers eux à l’essence d’un groupe de personnes, à ce qui les réunit : leur judaïté », toujours selon la plainte. En Israël, plus de 1.200 personnes ont été tuées, pour la plupart des civils, selon l’armée israélienne. Environ 150 Israéliens, étrangers et binationaux, ont été pris en otages par le Hamas, d’après le gouvernement israélien. Les représailles israéliennes ont tué 1.200 personnes, selon un dernier bilan des autorités à Gaza.