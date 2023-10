Depuis samedi, les bénévoles de Zaka parcourent les scènes d’horreur. L’ONG israélienne aide les autorités à identifier les victimes qui ont succombé aux différentes attaques des combattants du Hamas samedi. Quelles sont les missions de ces bénévoles ? Quelles sont leurs méthodes ? Quelle est l’histoire de cette organisation ? 20 Minutes fait le point.

Quelles missions sont assurées par l’ONG Zaka depuis l’attaque du Hamas ?

Ils assurent un travail de l’ombre avec leurs gilets jaune fluo floqués au nom de leur organisation : Zaka, une abréviation de termes hébreux signifiant « Identification des victimes de tragédie ». Depuis samedi et l’attaque du Hamas, les 3.700 bénévoles israéliens de l’ONG ont été déployés dans les différents épicentres des assauts, et interviennent après une sécurisation de l’armée.

Au festival « Supernova Sukkot », les secouristes de Zaka ont compté 260 victimes, participé à la collecte des corps et raconté la violence de l’attaque. « Ils ont massacré les gens de sang-froid d’une façon absolument inconcevable », a témoigné Moti Bukjin, le porte-parole de l’organisation, comme le rappelait France Info.

Au kibboutz de Beeri, Zaka a dû faire face à une centaine de corps. « Quand on me demande ce qu’il se passe là-bas, je dis : essayez d’imaginer le pire, et c’est pire que ça », a expliqué Mendi Haviv, un commandant de l’ONG, au micro de RTL. Avant de préciser que la mission d’identification des corps peut s’avérer périlleuse. « Sous un mort, il y avait une grenade, précise-t-il. Heureusement qu’elle n’a pas explosé ». « Bien que les bénévoles soient formés et préparés, ils n’ont jamais connu un tel niveau d’horreur », appuie Michel Touboul, chef de Zaka France.

A Sderot, autre lieu de massacre, le président israélien Isaac Herzog a remercié l’action de l’organisation. Il a reconnu le « travail saint de Zaka qui apporte la dernière dignité à l’être humain, ce que nos ennemis (…) ont oublié ».

Pourquoi l’ONG prend-elle en charge les corps des victimes ?

Le premier but de l’ONG est religieux : permettre aux victimes de confession juive de bénéficier d’un enterrement digne dans le respect de la Torah. « C’est une bonne action ordonnée par la loi religieuse qui prévoit d’enterrer le corps dans son intégralité, précise Michel Touboul, président de la division française de l’ONG, qui a notamment pu intervenir lors de l’attentat de l’Hyper Cacher de la porte de Vincennes. Parfois, il faut récupérer et rassembler les membres du corps, le sang aussi. »

Avant d’être envoyées sur le terrain, les équipes de bénévoles sont formées par les instituts médico-légaux, et sont ainsi capables de réaliser des prélèvements ADN ou de prendre des empreintes, comme le rappelle Michel Touboul. Car, tout au long de l’année, Zaka est amenée à intervenir après des catastrophes naturelles, ou des morts accidentelles (comme des accidents de la route).

Au-delà de la motivation religieuse, l’ONG n’oublie pas sa mission humanitaire. Ainsi, Zaka a aussi pris en charge les dépouilles d’assaillants du Hamas. « L’homme a été créé à l’image de Dieu, on se doit de respecter le corps humain, même si on ne va leur donner la même déférence qu’aux victimes, expose le bénévole. On entrepose leurs corps dans des sacs noirs, et les victimes dans des sacs blancs ».

Quelle est l’histoire de l’association ?

En 1989, l’idée de Zaka germe autour d’un drame. Un Palestinien prend le contrôle d’un bus et précipite le véhicule dans un ravin, non loin de Jérusalem. La solidarité s’organise, et Zaka prend la forme d’une association quelques années plus tard, en 1995. Dix années plus tard, l’ONG est reconnue par l’ONU, avant d’être élevée en 2016 au rang d’observatrice. L’association est intervenue sur plusieurs continents, et la ténacité des bénévoles lors du tsunami en Thaïlande lui vaudra un surnom : « l’équipe qui dort avec les morts ». En plus des bénévoles juifs ultra-orthodoxes, l’organisation compte aussi dans ses rangs des secouristes d’autres confessions, comme le précise Michel Touboul.

Zaka a aussi dû essuyer une tempête en interne : Yehuda Meshi-Zahav, le fondateur de Zaka, a été mis en cause par le quotidien israélien Haaretz en 2021 pour des faits de viols et d’agressions sexuelles, comme l’a notamment rappelé la BBC. Des accusations qui l’avaient poussé à quitter la présidence de l’ONG la même année. Après une tentative de suicide qui l’a plongée dans le coma, l’ancien humanitaire est mort en 2022.