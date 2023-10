Des blessés en urgence vitale, polytraumatisés. Depuis samedi, environ 1.350 Palestiniens sont morts à la suite des frappes aériennes israéliennes qui pilonnent la bande de Gaza en réponse aux attaques du Hamas sur le territoire israélien. Plus de 6.000 Gazaouis ont également été blessés. Des personnes qu’il va être difficile de soigner. Entre un afflux continu de patients, un manque d’eau, d’électricité et des frappes incessantes, les hôpitaux de l’enclave palestinienne sont débordés et démunis.

« Non seulement il y a trop de patients par rapport au nombre de personnel médical, mais en plus les cas sont très graves, explique Louise Bichet, responsable du pôle Moyen Orient de Médecins du monde. Il s’agit souvent de personnes en urgence vitale, d’autres polytraumatisées, avec des fractures, des traumatismes crâniens ou abdominaux. »

« Même des cas critiques ne peuvent pas être gérés »

Pour ne rien arranger, les secours ont du mal à se déployer dans l’enclave palestinienne. « Vu le nombre important de victimes, c’est matériellement impossible d’envoyer le nombre de secours nécessaire à la prise en charge de ces patients car les ambulances sont débordées et rencontrent des difficultés pour rejoindre les patients et les hôpitaux », explique Guillemette Thomas, responsable des opérations médicales en Palestine à Médecins sans frontières (MSF).

Dimanche, l’association a reçu, dans sa clinique de Gaza, un enfant de 12 ans brûlé au deuxième degré sur une large partie du corps. « Ses blessures auraient normalement nécessité une hospitalisation immédiate mais l’hôpital l’a renvoyé vers notre clinique MSF car ils étaient débordés, raconte Leo Cans, chef de mission MSF pour la Palestine. Pourtant, on s’occupe d’habitude de cas plus légers. C’est un exemple qui montre bien que même des cas critiques ne peuvent pas être gérés » Parmi ces blessés, une majorité de femmes et d’enfants, selon l’ONG. « 60 % des patients », selon Louise Bichet. Dans la clinique de MSF de Gaza, la totalité des blessés reçus mercredi étaient âgés de 10 à 14 ans.

« Une ambulance a été visée par un missile »

« L’immense majorité des patients qui arrivent à l’hôpital nécessitent une prise en charge urgente, et une grande partie d’entre eux ont besoin d’une chirurgie, que ce soit pour un danger vital ou pour d’importantes fractures », souligne Guillemette Thomas. « Mais on va au plus urgent, donc pour ceux qui ne sont pas pris en charge tout de suite, c’est une perte de chance majeure. »

Si les frappes détruisent des infrastructures publiques et des habitations, elles touchent aussi parfois des structures médicales. « 18 ambulances ont été touchées par des bombardements entre samedi et mercredi et deux chauffeurs ambulanciers ont été tués », explique Leo Cans.

Des médecins qui ne peuvent se reposer

Une frappe aérienne a également touché samedi l’hôpital Indonésien situé dans le nord de Gaza. « Cela a provoqué d’importants dégâts dans l’enceinte de l’hôpital et a coûté la vie à une infirmière, ajoute le chef de mission. Une ambulance a également été visée par un missile, juste devant les urgences de l’hôpital de Nasser. De nombreux personnels médicaux ont été blessés. » En tout, huit structures de santé ont été touchées depuis le début du conflit, explique Guillemette Thomas.

Et les frappes aériennes n’ont pas que des conséquences matérielles. Les personnels médicaux sont épuisés. « Il faut imaginer que pendant qu’ils ne travaillent pas, ils sont sous les bombes donc ils ne peuvent pas se reposer comme ils le devraient », ajoute la responsable des opérations médicales en Palestine à Médecins sans frontières.

Des pénuries d’eau et d’électricité

Aux bombardements continus et au manque de place dans les hôpitaux viennent s’ajouter les pénuries. Le personnel médical manque déjà de médicaments et de matériels de base mais depuis la coupure lundi par Israël de toute l’électricité vers la bande de Gaza, la situation dans les hôpitaux pourrait s’aggraver. « Les hôpitaux fonctionnent sur leurs réserves pour l’instant mais, dans l’hôpital de Shifa par exemple, d’ici deux jours, il n’y aura plus de fuel pour les générateurs et donc plus de possibilité de faire fonctionner l’hôpital », prévient Leo Cans. « Sans électricité, pour des opérations d’urgence, dans une salle d’opération, on va clairement changer de logiciel, avec un pourcentage de réussite et de sauvetage de vie bien moins élevé », ajoute Louise Bichet.

L’électricité n’est pas la seule à manquer car les puits de la bande de Gaza fonctionnent grâce à cette dernière. « L’eau va être un énorme challenge, non seulement pour les structures de santé mais aussi pour la population », s’inquiète le chef de mission MSF pour la Palestine. « Gaza était déjà sous perfusion avant le conflit. Elle ne fonctionnait que parce qu’il y avait des entrées de nourriture, d’eau, d’électricité depuis Israël. Si les points d’accès restent fermés, on se dirige vers une catastrophe humanitaire et sanitaire sans précédent. On est incapables de savoir ce qui va se passer par la suite. Mais les récentes déclarations du porte-parole de l’armée israélienne nous font craindre le pire. »