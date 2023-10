« Boycott Israel ». Les clients et les passants d’une boutique Lush à Dublin ont eu la surprise de découvrir ce message en vitrine mardi, quatre jours après le début des attaques du Hamas contre Israël et la réponse militaire israélienne qui a suivi. La photo de la boutique a été largement relayée sur les réseaux sociaux ces deux derniers jours, jusqu’en Israël, suscitant nombre de commentaires indignés.

La photo a été relayée sur Facebook, suscitant l'émotion. - Capture d'écran Facebook

La photo est authentique, confirme Lush à 20 Minutes. Le message a été affiché « à l’initiative d’une personne de la boutique et non de l’entreprise Lush », précise la marque. Celui-ci est resté en vitrine « très brièvement », à peine « quelques minutes », ajoute la marque britannique, qui vend des produits d’hygiène et de soin.

L’entreprise, qui source certains de ses ingrédients en Israël et en Palestine, souligne qu'« il s’agit d’un acte isolé et malheureux et qui ne reflète en aucun cas une prise de position de Lush ».