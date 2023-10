Attention, cet entretien livre des détails qui peuvent heurter la sensibilité des lecteurs.

Dans les vidéos qu’il partage sur Instagram, il porte un masque respiratoire avec filtre au charbon actif pour se protéger de « l’odeur de la mort ». Tomer Peretz, un artiste israélien, s’est joint depuis dimanche aux volontaires de l’ONG Zaka. L’organisation collecte les dépouilles des victimes de l’attaque terroriste du Hamas, qui ont fait au moins 1.200 morts en Israël, pour que les familles puissent enterrer leurs proches selon les rites funéraires juifs.

Joint par téléphone, il raconte à 20 Minutes « l’horreur et le carnage » dont il a été témoin au kibboutz Beeri, à 5 km de la bande de Gaza, où une centaine d’Israéliens ont été tués, selon les estimations des secours. L’artiste, qui a servi dans les forces spéciales par le passé, affirme notamment avoir lui-même vu des « têtes et des membres de bébés morts », une information que 20 Minutes n’est pas en mesure de vérifier indépendamment.

Tomer Peretz précise que Zaka s’oppose à ce que des photos des cadavres soient prises ou partagées, par « respect » pour les familles et pour la dignité des morts. Sur son compte Instagram, on peut voir (attention, l’image est particulièrement choquante) une photo d’un lit d’enfant, l’oreiller maculé de sang. Mercredi, le porte-parole du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a également déclaré que des « têtes décapitées » de bébés et d’enfants avaient été retrouvées à Kfar Aza. Dans la foulée, Joe Biden l’a confirmé, déclarant après avoir reçu des responsables de la communauté juive : « Je n’aurais jamais pensé que je verrais et fasse confirmer des photos de terroristes décapitant des enfants. »

Où étiez-vous samedi matin quand le Hamas a frappé Israël ?

J’habite à Los Angeles mais j’étais en visite à Tel-Aviv quand j’ai entendu les alarmes. Comme tout le monde, j’ai commencé à passer des coups de fil et à envoyer des messages à des proches. Dimanche, j’ai réalisé que je ne pouvais pas juste rester à la maison. J’ai contacté un ami qui travaille pour Zaka. Il a collecté plus de 5.000 dépouilles en vingt-cinq ans. J’ai rejoint son équipe au kibboutz Beeri. On était une cinquantaine, en équipe de quatre. On a commencé notre travail de récupération. J’ai vu des corps de tous les âges, de bébés de quelques mois jusqu’à des personnes âgées de 80 ou 90 ans.

Des soldats israéliens ont rapporté avoir vu des cadavres de bébés mutilés. En avez-vu été témoin ?

Oui. J’ai tout vu. Des têtes et des membres de bébé morts. Tout. J’ai tenu un sac mortuaire contenant un bébé (au premier plan sur la photo de cet article). Il mesurait peut-être 75 cm. Je n’ai pas les compétences pour savoir si ces têtes ont été coupées ou ont explosé (à cause de grenades). Même des membres de Zaka qui ont des années d’expérience n’avaient jamais vu un tel carnage. J’ai vu l’horreur de mes propres yeux. Je suis un artiste, j’ai une perspective différente. Je voudrais pouvoir montrer cette réalité au monde, mais je dois respecter la volonté de Zaka.

Combien de corps ont été retrouvés à Beeri ?

Je ne sais pas exactement. On a mis les sacs mortuaires dans un camion frigorifié. J’ai pris une photo avec entre 60 et 70 corps dedans. Les seuls êtres vivants que mon équipe a retrouvés, ce sont deux chiens.

Etes-vous également allé à Kfar Aza ?

Oui. Quand je suis arrivé, toutes les dépouilles de victimes juives avaient déjà été collectées. J’ai aidé à récupérer une quarantaine de corps de terroristes.

Quel message adressez-vous à nos lecteurs, et plus largement à la communauté internationale ?

Je suis un artiste. Je ne suis pas politisé. Mais je veux que les gens sachent qu’il y a une guerre en ce moment. J’ai été membre des forces spéciales il y a des années. J’ai participé à des guerres à Gaza, à Jénine, en Cisjordanie. Cette guerre dépasse tout ce qu’on a pu voir. Ils (les terroristes) ont découpé des gens. Ils ont pris un homme et lui ont coupé des doigts et une main. Il s’est enfui dans un abri et il est mort (intoxiqué) par la fumée. Ils découpent des corps et ils brûlent des civils vivants. Quel animal fait ça ?