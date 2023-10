Ce rassemblement pour demander la fin des bombardements et du blocus de Gaza devait avoir lieu ce jeudi 12 octobre, à 18h30, dans le centre-ville de Toulouse, à l’initiative du collectif Palestine Vaincra. Ce ne sera pas le cas. Pierre-André Durand, le préfet de Haute-Garonne, vient d’en interdire la tenue, estimant qu’il constitue « une atteinte à la dignité humaine » et « un risque de trouble à l’ordre public ».

« Au lendemain de l’attaque du Hamas en Israël, le Collectif Palestine Vaincra, a dans un communiqué de presse publié sur son site Internet, témoigné d’un soutien sans ambiguïté à ces actions auxquelles ont participé des organisations reconnues comme terroristes par l’Union européenne », explique le représentant de l’Etat.

« De plus, ce rassemblement intervient alors que la communauté juive toulousaine et plus généralement la communauté nationale, sont particulièrement choquées par ces actes de barbarie », ajoute le préfet.

Le maire demande l’annulation de deux autres manifestations

Jean-Luc Moudenc, le maire de Toulouse, demande de son côté l’annulation de deux autres manifestations prévue dans la Ville rose. L’une est un meeting débat organisé vendredi par la CGT à la Bourse du travail – dont l’édile rappelle qu’il s’agit d’un « bâtiment municipal » –, programmé de longue date et auquel le Collectif Palestine Vaincra doit participer.

Ce soir, le Capitole est éclairé aux couleurs du drapeau d’#Israël.



En signe de solidarité, nous pensons à Tel-Aviv, ville jumelée endeuillée, et exprimons notre amitié avec tous les Israéliens, victimes de la barbarie terroriste du Hamas. #Toulouse #SoutienIsrael pic.twitter.com/VfsZaz5XDP — Jean-Luc Moudenc (@jlmoudenc) October 9, 2023

Le maire demande aussi au président de la Maison de quartier de Bagatelle d’annuler la venue, prévue le 16 octobre, dans ses locaux de Mariam Abu Daqqa, une féministe, militante de la cause palestinienne. A défaut d’une annulation décidée par les organisations de ces deux rendez-vous, Jean-Luc Moudenc saisira le préfet.