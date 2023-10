Vous avez raté les derniers événements sur le conflit entre le mouvement islamiste palestinien du Hamas et Israël ? 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 20h30. Qui a fait quoi ? Qui a dit quoi ? Où en sommes-nous ? La réponse ci-dessous.

L’info du jour

Face à la guerre, le gouvernement israélien se met en ordre de bataille. Benyamin Netanyahou et l’un des principaux chefs de l’opposition, Benny Gantz, ont annoncé ce mercredi un accord pour créer un « gouvernement d’urgence » pour la durée de la guerre. Cette annonce intervient quatre jours après l’offensive meurtrière sans précédent du Hamas contre Israël.

Elle suspend jusqu’à nouvel ordre le projet de réforme de la justice qui divise le pays depuis le début de l’année juste après la formation du gouvernement de Benyamin Netanyahou avec l’appui de l’extrême droite et de formations juives ultraorthodoxes. Les deux hommes se sont aussi mis d’accord sur la mise en place « d’un cabinet de guerre », ont-ils indiqué dans un communiqué commun. Ce dernier sera composé des deux hommes et du ministre de la Défense, Yoav Gallant. Ancien chef de l’armée, notamment durant la guerre de 50 jours à Gaza contre le Hamas en 2014, ce dernier a été ministre de la Défense entre 2020 et 2022.

Le chiffre du jour

11 et 18. Ce sont les terribles chiffres des Français morts et disparus en Israël après l’attaque du Hamas, selon un dernier bilan toujours provisoire. « Plusieurs enfants ont probablement été enlevés » par le Hamas, a précisé la Première ministre Élisabeth Borne ce mercredi. La situation des otages français est « très préoccupante », a-t-elle admis devant le Sénat.

La phrase du jour

Israël ne se conduit pas comme un Etat »

C’est une déclaration du président turc Recep Tayyip Erdogan, alors qu’Israël a lancé de nombreux raids aériens contre la bande de Gaza qu’elle assiège « totalement », en représailles à l’attaque meurtrière du Hamas. « Israël ne doit pas oublier que s’il se conduit comme une organisation plutôt que comme un État, il finira par être traité comme tel », a déclaré le chef de l’Etat turc pour qui « bloquer l’aide humanitaire et tenter de présenter cela comme des exploits ne peut être qu’un réflexe d’une organisation et non d’un État ».

La tendance du jour

A Gaza, le quotidien déjà difficile s’est transformé en cauchemar. Soumise à un blocus israélien depuis plus de quinze ans, la bande de Gaza, territoire pauvre et exigu où s’entassent 2,3 millions de Palestiniens, est désormais en état de siège. Israël y a coupé les approvisionnements en eau, en électricité et en nourriture. L’unique centrale électrique de cette langue de terre coincée entre Israël et la mer Méditerranée s’est arrêtée mercredi après avoir manqué de carburant.

Les hôpitaux, qui manquent de matériel, sont débordés par l’afflux de blessés, alors que le bilan s’élève à au moins 1.055 morts et 5.184 blessés. Cinq membres du réseau de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC) ont été tués lorsque des ambulances ont été touchées ce mercredi. Plus de 260.000 Palestiniens ont été déplacés à l’intérieur de Gaza à cause des frappes, selon l’ONU.