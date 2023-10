Que vont devenir les 2,2 millions de Palestiniens de la bande de Gaza ? La question se pose alors que se prépare une très probable offensive terrestre de l’armée israélienne dans l’enclave palestinienne. L’Etat hébreu a imposé un « siège total » à la bande de Gaza et y mène des frappes depuis samedi, en riposte à l’offensive d’une ampleur sans précédent du groupe islamiste Hamas.

Beaucoup de Gazaouis souhaitent quitter l’enclave. Mais il n’existe que deux points de sortie : le poste-frontière d’Erez, vers Israël, qui est fermé, et celui de Rafah, vers l’Egypte, qui n’est pas contrôlé par l’Etat hébreu. Il a été alternativement ouvert puis fermé mardi, après avoir été bombardé trois fois par l’aviation israélienne en vingt-quatre heures. « On ne sait pas s’il sera rouvert ce jeudi. Et même s’il l’est, le nombre de sorties par jour est limité, elles sont soumises à des autorisations et il faut payer pour cela », explique Léo Cans, chef de mission de Médecins sans frontières pour la Palestine.

Difficile aussi de croire que l’Egypte sera prête à voir un flot de réfugiés arriver chez elle : « Le pays ne souhaite pas en accueillir massivement. D’autant qu’elle craint des incursions du Hamas », indique Nathalie Godard, directrice des programmes et du plaidoyer à Amnesty International. Par ailleurs, dans ce territoire exigu (360 km2), la route vers ce check-point est très dangereuse : « Il est presque impossible de se rendre à Rafah sous les bombardements », souligne Jean-François Corty, vice-président de Médecins du monde.

« Aucun lieu n’est réellement sécurisé à l’heure actuelle »

Pris au piège dans leur territoire, les Gazaouis essayent donc tant bien que mal de se protéger. Plus de 260.000 d’entre eux ont été contraints de fuir de leur domicile et se sont déplacés à l’intérieur de la bande de Gaza, a annoncé mardi le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l’ONU (Ocha). Et leur nombre continue d’augmenter depuis. « Ils reçoivent des SMS de l’armée israélienne les incitant à quitter la zone, car il va y avoir une frappe. Ils partent en catastrophe, laissant tout derrière eux », décrit Léo Cans.

Près de 175.500 déplacés ont trouvé refuge dans 88 écoles gérées par l’agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens (Unrwa). « Car ce sont des lieux censés être épargnés par les bombardements », explique Nathalie Godard. Ce qui est loin d’être sûr, selon Jean-François Corty : « Aucun lieu n’est réellement sécurisé à l’heure actuelle. Et ces écoles sont déjà saturées ». D’autres déplacés - plus de 14.500 - ont rejoint 12 écoles publiques, tandis que, selon les estimations de l’Ocha, près de 74.000 personnes se sont réfugiées chez des proches ou des voisins, ou dans d’autres lieux tels que des églises, des mosquées, des gymnases.

Les corridors humanitaires, derniers espoirs

Quel que soit leur lieu de refuge, les Gazaouis ont de plus en plus de mal à s’alimenter, Israël ayant suspendu l’approvisionnement en eau, en électricité et en nourriture de l’enclave palestinienne. « C’est une catastrophe pour les civils. Avant l’offensive du Hamas, 80 % de la population vivaient avec l’aide humanitaire. Son pronostic vital est engagé à court terme », rappelle Jean-François Corty. « Ce mercredi, la seule centrale électrique de Gaza s’est éteinte. Seuls les générateurs fonctionnent et après, plus rien. Or, les puits fonctionnent avec de l’électricité, tout comme les usines de dessalinisation », insiste Léo Cans. Beaucoup d’épiceries ont déjà fermé, les prix des produits alimentaires ont augmenté, et certaines denrées ne sont déjà plus disponibles.

Le seul espoir des Gazaouis repose alors sur la mise en place de corridors humanitaires, qui permettraient d’exfiltrer une partie de la population. Une hypothèse qui semble compromise, selon Nathalie Godard : « Aucun pays ne souhaite héberger les réfugiés palestiniens ».

La population espère aussi qu’Israël accepte la création de couloirs humanitaires vers l’intérieur, pour acheminer des vivres et des médicaments, réclamés par plusieurs ONG. Les responsables de l’ONU en charge des Palestiniens ont d’ailleurs discuté ce mercredi des moyens d' « assurer un accès de la bande de Gaza aux services et à l’aide humanitaire » avec l’Egypte. Une option qui est pour l’heure refusée par Israël. « Seule la pression internationale peut jouer pour que cet accès soit ouvert. Le cas échéant, ce couloir risque d’être ouvert quelques heures avant d’être vite refermé », anticipe Léo Cans. Et si jamais ce corridor humanitaire est décidé, il ne pourra pas être mis en place immédiatement. « Il faudra d’abord le sécuriser », souligne Jean-François Corty, pour empêcher notamment des membres du Hamas de s'enfuir.