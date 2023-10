« Notre vie s’est arrêtée ». Johana, 35 ans, résume en une phrase son quotidien à Tel-Aviv, où elle s’est réfugiée depuis dimanche avec sa famille. Originaire de France, elle habite en Israël depuis quinze ans où elle s’est mariée et a eu trois enfants, de 10, 7 et 3 ans. Dimanche, elle a dû fuir d’Ashkelon, à quelques kilomètres de la frontière au nord de Gaza, avec sa famille. Depuis l’attaque du Hamas, elle vit « l’horreur, un cauchemar dont on ne se réveille jamais », témoigne-t-elle auprès de 20 Minutes.

« Quand on habite en Israël, on “s’habitue” à entendre les sirènes, explique la jeune femme. Dans le passé, on a vécu des moments parfois très durs. Mais là, ce qu’on connaît depuis samedi, je ne l’avais jamais connu. Même mon mari, qui est Israélien, est formel : personne n’a jamais été témoin d’une guerre comme celle-là, de cette ampleur. ».

« J’ai compris que nous étions en guerre »

Vendredi soir, Johana était à Ashdod [à une vingtaine de kilomètres d’Ashkelon], pour fêter shabbat avec sa belle-famille. Etant très religieux, son conjoint n’a pas pris la voiture et est resté avec ses enfants, chez sa mère. « Je suis rentrée seule chez nous, se souvient la jeune femme. Vers 6 heures du matin, j’ai commencé à entendre des bruits sourds. Ça m’a réveillée. Dans les secondes qui ont suivi, il y a eu une alarme, puis une autre et encore une autre. Elles se sont enchaînées, sans répit. »

Inquiète, elle a allumé sa télévision pour essayer de comprendre. « Les chaînes d’informations diffusaient des images et des témoignages en direct. Je ne réalisais pas, on aurait dit des scènes de film, ça ne pouvait pas être réel. Puis, j’ai compris : ce n’étaient pas des alarmes anodines, il y avait aussi des prises d’otage. Nous étions en guerre. A partir de ce moment-là, les règles étaient claires. Les habitants du sud du pays avaient interdiction de sortir de chez eux. »

Mais la mère de famille devait aller récupérer son compagnon et ses enfants. « Quand je suis sortie, il y avait des câbles sur la route, c’était une ville fantôme, tout était vide. On aurait dit le décor de “The Walking dead”. Et surtout, on sentait la tension et la peur dans l’air. »

« On a compris que c’était quelque chose qui allait durer »

Une fois réunis, Johana et son mari ont décidé de quitter le sud d’Israël pour Tel-Aviv, pour « la sécurité » de leur famille. Au départ, ils ont pensé à prendre un avion pour la France, ayant encore une partie de leurs proches là-bas. Ils se sont finalement résignés car « les vols s’annulaient et s’annulent encore les uns après les autres », explique-t-elle.

« Et puis, j’ai surtout envie de rentrer chez moi, à Ashkelon », lâche la mère de famille, dans un souffle de désespoir. Et de reprendre : « Mais on a compris que c’était quelque chose qui allait durer. A Ashkelon, on entend tout le temps les détonations au point où notre maison en tremble. Ce sont des choses qu’on n’entend pas à Tel-Aviv. C’est moins pesant d’être ici. Hier [mardi], trois terroristes s’étaient infiltrés à un kilomètre de notre immeuble. » Ce mercredi, des tirs de roquettes ont touché un hôpital de la ville.

« Maman, j’ai peur de la guerre »

« De jour en jour, ça s’intensifie », poursuit la jeune femme. « C’est dur. C’est très très dur, insiste-t-elle. On ne peut pas sortir parce qu’on a peur de mourir dans la rue. Et puis, tout est fermé. On ne peut rien faire. Notre vie s’est arrêtée. Notre quotidien s’est arrêté. Pour les enfants, c’est aussi très dur. Ma fille m’a dit : “Maman, j’ai peur de l’alarme, j’ai peur de la guerre”. Elle a 7 ans. Quand son père devait partir travailler, elle s’est mise à pleurer en le suppliant de ne pas y aller. »

Elle ajoute, le ton grave : « Moi aussi, j’ai peur. J’ai peur pour mes enfants. J’ai peur pour mon pays. Je suis bouleversée, je suis retournée. C’est un cauchemar dans la réalité. Il n’y a pas de mots pour décrire ces actes barbares. En hébreu, on a une expression qui dit “c’est un trou qui a été fait dans l’âme”. Et c’est vraiment quelque chose qui restera pour toujours. »

En attendant, elle veut souligner l’entraide « magnifique » et « exceptionnelle » du peuple israélien. « J’ai reçu plusieurs messages de personnes qui proposent gratuitement leur logement pour les habitants du sud d’Israël, développe-t-elle. Beaucoup de bénévoles font des dons, préparent des repas pour les soldats, proposent des jouets gracieusement pour les enfants. » « Il y a un peu de joie dans cette horreur », conclut-elle.