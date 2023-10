Guerre Hamas - Israël EN DIRECT : Au moins 30 personnes tuées à Gaza après des frappes israéliennes nocturnes, affirme le Hamas…

Bonjour à toutes et à tous. La rédaction de 20 Minutes est une nouvelle fois mobilisée pour vous donner l’ensemble des informations sur la situation au Proche-Orient. Depuis samedi, les rescapés décrivent l’horreur en livrant leur témoignage sur l’attaque surprise et massive du Hamas contre Israël. Selon les derniers bilans, la guerre a fait plus de 3.000 morts au total, civils, soldats israéliens et combattants palestiniens. La France déplore pour sa part la mort de huit de ses ressortissants. Un bilan qui n’est malheureusement pas encore définitif.