Vous avez raté les derniers événements sur le conflit entre le mouvement islamiste palestinien du Hamas et Israël ? 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 20h30. Qui a fait quoi ? Qui a dit quoi ? Où en sommes-nous ? La réponse ci-dessous.

L’info du jour

De nombreuses nationalités ont été la cible de l’attaque du Hamas ce week-end. Parmi elles, des Français, dont le nombre de morts et disparus a encore augmenté. « Malheureusement, au fur et à mesure que les autorités israéliennes procèdent aux vérifications, à l’identification, le bilan des victimes s’accroît », a déclaré la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colona, en amont d’une audition devant l’Assemblée nationale. « J’ai ainsi la grande tristesse de devoir vous informer qu’à cette heure, nous déplorons le décès de huit compatriotes dans ces attaques terroristes et nous sommes sans nouvelles de vingt disparus », a-t-elle ajouté. Elle a précisé que certains d’entre eux avaient « très probablement » été enlevés, dont « au moins un enfant et peut-être plusieurs ».

La ministre a aussi annoncé « la mise en place d’un vol spécial par Air France ce jeudi dans le cadre d’une opération coordonnée par le centre de crise » du Quai d’Orsay pour rapatrier des Français qui n’ont pas pu rentrer. Catherine Colonna a souligné la mobilisation de son ministère « pour clarifier la situation » des Français et « tout faire pour les retrouver, (…) pour les libérer quand ils sont otages ». La cheffe de la diplomatie a également répété qu’il n’y avait « aucune justification possible au terrorisme » et dénoncé des « actes de terreurs perpétrés contre des civils et des soldats ». Les prises d’otages « sont des actes abjects qui démontrent la nature terroriste du Hamas et nous demandons la libération sans conditions » de ces otages.

Le chiffre du jour

300.000. C’est le nombre de réservistes mobilisés par Israël. Selon l’Institut international pour les études stratégiques (IISS), l’armée israélienne compte 169.500 hommes et femmes dont 126.000 dans l’armée de Terre, auxquels s’ajoutent 400.000 réservistes. « Nous avons mobilisé 300.000 réservistes, plus que ce nous avions jamais fait dans un laps de temps aussi court », a déclaré sur X (ex-Twitter) le lieutenant-colonel de réserve Jonathan Conricus.

Elle est par ailleurs une des armées les mieux équipées du monde. Puissance nucléaire, l'armée israélienne compte aviation, chars et autres blindés, artillerie ainsi que son puissant système de défense antimissiles « Dôme de fer ». « Israël bénéficie d’un avantage militaire et technologique significatif sur le Hamas et les groupes alliés. Mais une opération offensive sera coûteuse car elle entrera dans un environnement hostile », résume Lucas Webber, le cofondateur du site spécialisé Militant Wire.

La phrase du jour

Nous ne tolérerons aucun acte, aucun propos antisémite en France »

Devant l’Assemblée nationale, Elisabeth Borne a promis « la plus grande fermeté à tous ceux qui voudraient utiliser ce conflit comme prétexte à l’antisémitisme ». A l’adresse de la communauté juive, elle a affirmé : « Nous sommes avec vous. S’en prendre à vous, c’est s’en prendre à toute la République ».

L’attaque du Hamas est « une attaque terroriste, commise par un groupe terroriste », a insisté la Première ministre en regardant le groupe des députés La France insoumise, très critiqués pour leur position jugée trop ambiguë sur le conflit. Elle a de nouveau trouvé « choquant et désolant d’entendre des voix dissonantes jusque sur ces bancs ». « La barbarie et le niveau de violence inimaginables nous rappellent les pires moments de notre combat contre l’Etat islamique. Ceux qui ont soutenu, financé et armé le Hamas ont basculé, avec lui, dans l’ignominie », a-t-elle ajouté.

La carte du jour

L'armée israélienne, qui a compté plus de 3.000 tirs palestiniens, a déclenché samedi l'opération « Sabre de fer », menant des frappes aériennes et détruisant des bâtiments présentés comme des « centres de commandement » du Hamas à Gaza.

- Valentina BRESCHI

La tendance du jour

Vers un troisième front ? Trois salves de roquettes ont été tirées depuis le sud du Liban vers Israël, a indiqué l’agence officielle libanaise, pour le troisième jour consécutif. « En réponse aux tirs identifiés depuis le territoire libanais vers le territoire israélien, les soldats [de l’armée] de Tsahal répondent actuellement par des tirs d’artillerie », a indiqué de son côté l’armée israélienne dans un communiqué.

« Nous restons en contact avec les autorités des deux côtés de la Ligne bleue (fixant la frontière entre les deux pays) pour désamorcer cette situation très dangereuse », ont ajouté les Casques bleus, appelant à la « retenue en cette période critique ». Les échanges de tirs, pour l’heure non revendiqués, interviennent au lendemain de la mort de trois militants du puissant Hezbollah pro-iranien après un bombardement israélien dans la zone frontalière. Israël avait procédé à un bombardement dans cette zone après avoir annoncé avoir tué « plusieurs suspects armés » qui s’étaient infiltrés sur son territoire depuis le sud du Liban.